Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran: Aday olmayacağım

CHP Parti Meclisi tarafından yeniden aday gösterilmeyen ve başka partilerden seçime gireceği konuşulan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran aday olmayacağını açıkladı. Oran, “Çeşmemizin çıkarları doğrultusunda partimizin başkan adayına ve meclis üyesi adayı arkadaşlarıma başarılar diliyorum” dedi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 20.02.2024 - 16:21
Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran: Aday olmayacağım
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İzmir’de Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, adaylık konusundaki spekülasyonlara noktayı koydu. CHP Parti Meclisi tarafından aday gösterilmemesinin ardından seçimlere bağımsız gireceği ve başka partilerle görüştüğü şeklinde çıkan iddialar karşısında sessizliğini bozan Ekrem Oran, sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

Beş yıllık başkanlık dönemini değerlendiren Oran, “Çeşmemizin çıkarları doğrultusunda partimizin başkan adayına ve meclis üyesi adayı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Başlattığımız projelerin ve tüm Çeşme’yi kucaklayan hizmet anlayışımızın yeni dönemde de sürdürülmesini yürekten diliyorum. Tüm gücüm, emeğim ve sevgimle her platformda büyük Çeşme ailem için her zaman her konuda hizmet etmeye, Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün hayalini kurduğu laik, çağdaş, tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin aydınlık yürüyüşü için mücadele etmeye son nefesime kadar devam edeceğim” ifadelerini kullandı.


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