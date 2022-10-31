AKP'den 'Deniz Demir' açıklaması: Gereği yapıldı

31 Ekim 2022 Pazartesi, 10:45

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'yla ilgili TRT ekranlarındaki kutlama mesajının ardından dinci çevrelerin hedefi olan TRT spikeri Deniz Demir'le ilgili AKP yönetiminden de bir açıklama geldi.

AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Deniz Demir'in kutlama mesajının "planlanmış bir hareket" olduğunu öne sürdü. Demir üzerinden TRT'nin hedef alınmamasını istedi.

Birinci'nin paylaşımı şöyle:

"Bir spiker kadının, bülten bitiminde, aşırı sözlerle, sözde Atatürkçü bir tavırla, mütedeyyin vatandaşlarımızı kışkırtıcı bir dil kullanarak, üstelik bunu telefonundan okuyarak paylaşması kanaatimce planlanmış bir harekettir. TRT'deki yönetimin, orada çalışan arkadaşlarımızın, nasıl bir özveri ile çalıştıklarına, milli hamlelerimizi takip için mesai mefhumu olmadan nasıl koşturduklarına şahidiz. Bu istisnai planlı hareket neticesi, tüm TRT kurumunu hedef almak adil olmaz."

"GEREĞİ YAPILDI"

Birinci, paylaşımına yanıt veren Bandırma Belediyesi'nin AKP'li meclis üyesi Yusuf Ziya Çelikoğlu'nun Demir'i hedef alarak "Yalnız bu TRT'de ilk olmuyor. Ne kadar vatanına düşman, bayrak düşmanı varsa TRT'nin kaymağını yiyor" demesi üzerine de şu sözleri kullandı:

"Canlı yayınlar kurum açısından çok risklidir. O veya bu sebeple, bu tür "kamikaze" dalışları olabiliyor. Yayında spikerin ağzını kapatamazsın. Ancak sonra gereğini yaparsın, ki yapıldı... Efendimizin ümmeti ile ilgili ahkam kesmek bunun haddi değildir. Planlı harekettir."

NE OLMUŞTU?

TRT spikeri Deniz Demir, 29 Ekim günü, ana haberin sonunda Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak "Bugün Cumhuriyetimizin 99'uncu kuruluş yıldönümüydü. Bizi ümmet olmaktan çıkarıp birey olma bilincini, Cumhuriyet aydınlığını, ilmini armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm şehitlerimizi sevgi ve saygı ile anarken, Cumhuriyet'i zihninde ve kalbinde yaşayan, yaşatan ve bunu gelecek nesillere aktaran siz bu büyük millet, bu büyük devlet... Atatürk'ün kurduğu büyük Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşasın! 29 Ekim kutlu olsun!" ifadeleri kullanmıştı.

Demir'in bu mesajı okuduğu anlara ait görüntüler, İslamcı ve AKP'li sosyal medya kullanıcıları tarafından hızla paylaşılmaya başlandı. Okunan mesajda "dine karşı gelindiği" ve "ümmetin hedef alındığı" iddialarında bulunan sözkonusu çevreler, TRT yönetimine tepki gösterip Demir'in görevden alınmasını istedi.

Daha sonra iddiaya göre Demir'le ilgili şikayetlerin ardından TRT yönetimi harekete geçti. 18 yıldır TRT çalışanı olan Demir'in bu görüntülerin ardından ekranlardan çekildiği belirtildi.