ORC Araştırma son Hatay anketini paylaştı: İki farklı senaryoda da CHP'nin iki adayı geride!
Yerel seçime sayılı gün kala ORC Araştırma, Hatay'da CHP için iki farklı aday ismi vererek "Bu hafta seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?" diye sordu. Anketten çarpıcı bir sonuç çıktı. İşte son Hatay anketi...
31 Mart'ta yapılması planlanan yerel seçim için geri sayım devam ederken; anket şirketleri de en doğru sonuçları vermek için harekete geçti.
Yaşanan büyük depremden etkilenen ve CHP'nin yeniden Lütfü Savaş'ı aday göstermesiyle dikkatleri üstüne çeken Hatay için yapılan son anket ise açıklandı.
ORC Araştırma'nın Hatay'da seçmene "Hangi adaya oy vereceksiniz?" diye sorduğu ankette CHP için Lütfü Savaş dışında bir isim daha soruldu.
İkinci aday olarak Mustafa Sarıgül isminin sorulduğu anketten çıkan sonuçlar şöyle:
LÜTFÜ SAVAŞ'IN OLDUĞU SENARYO
- AKP-Mehmet Öntürk: %41,9
- CHP-Lütfü Savaş: %25,1
- Kararsız: %11,6
- TİP-Gökhan Zan: %8,2
- İYİ Parti adayı: %4,5
- DEM Parti adayı: %2,6
- Zafer Partisi adayı: %2,2
- YRP adayı: %2,1
- Diğer: %1,8
MUSTAFA SARIGÜL'ÜN OLDUĞU SENARYO
- AKP-Mehmet Öntürk: %37,9
- CHP-Mustafa Sarıgül: %36
- Kararsız: %8,5
- TİP-Gökhan Zan: %4,2
- İYİ Parti adayı: %4,1
- DEM Parti adayı: %2,5
- Zafer Partisi adayı: %2,3
- YRP adayı: %2,0
- Diğer: %1,5
YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI / HATAY— ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) February 16, 2024
Hatay’da yaşayan seçmenlere, "Büyükşehir Belediye Bşk. için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu iki farklı senaryo ile yöneltilmiştir.
Mehmet Öntürk %41,9
Lütfü Savaş %25,1
Mehmet Öntürk %37,9
Mustafa Sarıgül %36,0 pic.twitter.com/Xi0TfYVvgC
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