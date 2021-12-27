AKP'den emekli zammı için açıklama: Cahit Özkan, oran verdi
AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Emekliye yapılacak zam da asgari ücrete zammına yakın olacak" açıklamasında bulundu.
Bağ-Kur ve SSK emekli maaşlarının belirleneceği Ocak zammı öncesi AKP yönetiminden yeni bir açıklama geldi.
AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, partisine yakın TGRT Haber'de konuk olduğu canlı yayında sunucu Cem Küçük'ün "Emekliye nasıl bir zam yapmayı düşünüyorsunuz yüzde 50 olur mu?" sorusuna cevap verdi.
Özkan, "asgari ücretteki fedakarlığın emekli zammında da yapılacağını" söyleyerek konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;
"Vatandaşlarımıza bugüne kadar ne faize, ne enflasyona ne de kur kumpaslarına yenik düşürmedik. He daim aldığımız kararlarla satın alma güçlerini artıra artıra bugüne geldik. Demek oluyor ki geçen seneki emekli maaşlarıyla küresel enflasyon salgınına karşı vatandaşımızın ekonomik durumunu güçlendirecek bir rakam olacak. Oran olarak asgari ücret artışına yakın bir düzenleme olacak. Cumhurbaşkanımızın ekonomi ile ilgili müjdeleri de bu istikamettedir. Emekliye yapılacak zam da asgari ücrete zammına yakın olacak."
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