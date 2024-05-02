AKP'den 'görüşme' sonrası ilk açıklama: 'Memnuniyet duyduk'

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabulüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

AA
Yayınlanma: 02.05.2024 - 20:35
AKP'den 'görüşme' sonrası ilk açıklama: 'Memnuniyet duyduk'
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP genel merkezinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Liderlerin gündeminde yeni anayasa tartışmaları, yargı krizi, ekonomik kriz gibi başlıklar yer aldı.

Görüşmenin ardından AKP'den ilk açıklama parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

"DİYALOĞUN DEVAM ETMESİ..."

Çelik yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in ziyaretinden memnuniyet duymuşlardır. Olumlu bir havada geçmiştir ziyaret. Sayın Cumhurbaşkanımız, diyaloğun devam etmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Kendi takvimlerine uygun bir zamanda iade-i ziyaret gerçekleştireceklerdir" ifadelerini kullandı.

 


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