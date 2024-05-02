İlk liderler zirvesi: Seçim sonrası Erdoğan-Özel görüşmesi bugün AKP’de gerçekleşti

Yayınlanma: 02.05.2024 - 18:52

Güncelleme: 02.05.2024 - 18:56

CHP lideri Özgür Özel, bugün AKP genel merkezinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Görüşmeyle ilgili her şey CHP’nin yerel seçimlerden birinci parti çıkmasının ardından siyasette iletişim kanallarını açık tutacağını söyleyen CHP lideri Özgür Özel’in bayram döneminde Erdoğan’ı aramasıyla başladı. Erdoğan’a nezaket telefonu eden Özel, randevu isteyerek ülke meselelerini konuşmak istediğini de söyledi. Ardından iki lider ilk defa Meclis’teki 23 Nisan resepsiyonunda Erdoğan’ın çay daveti üzerine bir araya geldi ve burada görüşmenin tarihini kararlaştırdı. Görüşmenin yeriyle ilgili “Saray’da mı olacak, Çankaya Köşkü’nde mi?” tartışmaları yapılırken, Erdoğan’dan Özel’e davet AKP genel merkezi için geldi. Böylece Erdoğan 8 yıl sonra ilk defa bir CHP Genel Başkanı ile bir araya gelmiş oldu.

ÇANTASI DOLU GELDİ

CHP lideri Özel gelmeden önce AKP genel merkezi etrafında yoğun güvenlik önlemi alındı. Görüşmeyi bekleyen basın mensupları için bahçede bir alan açıldı. Genel merkezin içindeki basın odasından da görüşmeyi takip eden muhabirlere çay ve kahve ikramı yapıldı. Genel merkeze gelen pek çok gazeteci de bu tarihi gün için anı fotoğrafı çekti. Özellikle muhalefet partilerine bakan muhabirler, AKP logosu önünde fotoğraf çektirdi. CHP lideri Özel, saat 16.00’da genel merkeze CHP İstanbul Milletvekili Namık Kemal ile geldi. Bir çanta ve iki poşetle görüşmeye gelen Özel’i AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş karşıladı. İki isim el sıkıştıktan sonra genel merkeze geçti. Elitaş ve Tan da görüşmede iki lidere eşlik etti. Görüşmenin olduğu salonda Erdoğan’ın yanındaki bir koltuğun boş bırakılması da dikkat çekti. Liderler bir buçuk saati aşan görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapmadı. CHP lideri Özel de görüşmeyi takip eden muhabirlere teşekkür ederek genel merkezden ayrıldı. Liderlerin gündeminde yeni anayasa tartışmaları, yargı krizi, ekonomik sıkıntılar, Gezi tutukluları, 1 Mayıs’ta Taksim’in işçilere yasaklanması, siyasette artan kutuplaşma gibi başlıklar vardı.

YARIN DEM İLE GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP lideri Özel, yarın da partisinin genel merkezinde DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile STK ve Siyasi Partilerle İlişkiler Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Özlem Gündüz’den oluşan heyet ile görüşecek. Gündemde yeni anayasa tartışmaları konusunun olacağı belirtiliyor.