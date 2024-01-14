AKP'den istifa eden Gülüç Belediye Başkanı Mustafa Gökhan Demirtaş İYİ Parti’de
Zonguldak'ta Gülüç Belediye Başkanı Mustafa Gökhan Demirtaş İYİ Parti’ye geçti.
2023 Kasım ayında AKP’den istifa eden Gülüç Belediye Başkanı Mustafa Gökhan Demirtaş, İYİ Parti’ye geçti.
Demirtaş'ın kararı İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından yapılan açıklama ile duyuruldu.
Açıklamada "Zonguldak Gülüç’ün AK Partili Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş partimize geçmiştir. İYİ Belediyecilik anlayışımızla; Zonguldak Gülüç’ü Gökhan Mustafa Demirtaş ile İYİ’leştireceğiz. Partimize, Zonguldak’a, milletimize ve memleketimize hayırlı olsun" denildi.
Zonguldak Gülüç’ün AK Partili Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş partimize geçmiştir.— İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı (@iyiyerelyonetim) January 13, 2024
İYİ Belediyecilik anlayışımızla;
Zonguldak Gülüç’ü Gökhan Mustafa Demirtaş ile İYİleştireceğiz.
Partimize,Zonguldak’a, milletimize ve memleketimize hayırlı olsun.#BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/jwbf3lDMLh
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