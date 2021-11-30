AKP'den istifa edip CHP'ye geçtiler

30 Kasım 2021 Salı, 17:03

Tepebaşı Belediye Meclis Üyesi Meliha Çelik ile Eskişehir-Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, Cumhuriyet Halk Partisi’ne katıldı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ile birlikte, CHP TBMM Grup Toplantısı’na katılan Çelik ve Kızılinler’e parti rozetlerini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu takdim etti.

2019 yılından bu yana Tepebaşı Belediye Meclisi’nde görev yapan Meliha Çelik ve Eskişehir-Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler’in CHP’ye geçişini değerlendiren Başkan Ataç, konuya dair Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda “Hukukun, adaletin, demokrasinin egemen olduğu bir Türkiye için AKP’den istifa ederek Cumhuriyet Halk Partimize katılan Belediye Meclis Üyemiz Meliha Çelik ile Eskişehir-Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler’i tebrik ediyorum. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde ülkemizin aydınlık geleceği için yılmadan, hep birlikte çalışacak ve Cumhuriyetimizi 100. yılında demokrasi ile taçlandıracağız” ifadelerini kullandı.







