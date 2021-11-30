AKP'li vekil Akay’ın oğlu rüşvet verirken yakalandı

30 Kasım 2021 Salı, 09:28

AKP Urfa Milletvekili Ahmet Akay’ın oğlu Hasan Akay’ın kamu görevlisine rüşvet vermek suçundan yargılandığı ortaya çıktı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahmet Yılmaz ve İsmail Akdemir isimli şahısların “Tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı suçunu” işlediğini belirterek bir soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma, AKP Urfa Milletvekili Ahmet Akay’ın oğlu Hasan Akay’a kadar uzandı.

Başsavcılık, Hasan Akay’ın da aralarında yer aldığı birçok şahsın defalarda Akçakale Gümrük Müdürlüğü’nde Müdür Yardımcısı olan Mustafa Ataman’a rüşvet vererek kaçak olarak birçok aracın Suriye’ye geçişini sağladığı belirlendi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre hazırlanan iddianamede, yürütülen soruşturma kapsamında AKP Urfa Milletvekili Ahmet Akay’ın oğlu Hasan Akay’ın da Akçakale Gümrük Müdürlüğü’nde Müdür Yardımcısı olan Mustafa Ataman’a 5 Aralık 2020 tarihinde rüşvet verdiği belirtildi. Ataman’ın odasına yerleştirilen kamera ile rüşvet anı ve zanlıların rüşvet alışverişi esnasındaki konuşmaları belgelendi.

RÜŞVET ANI BELGELENDİ

Hazırlanan iddianamede, rüşvet anının görüntüleriyle birlikte şu ifadelere yer verildi:

“Elde edilen görüntü değerlendirildiğinde, Hasan Akay isimli şahsın pandemi sebebiyle hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı gününde, kendisi ve beraberinde bulunan şahısların gümrük kapısından usulsüz olarak geçmesi karşılığında Akçakale Gümrük Müdürlüğü’nde Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Mustafa Ataman isimli şahsa para vererek rüşvet verme suçunu işlendiği tarafımızca değerlendirilmiştir.”

NE TAŞINDIĞI BİLİNMİYOR

Hasan Akay’ın rüşvet vererek iki aracın sınırdan Suriye'ye geçişini sağladığı belirtilen İddianamede, “5 Aralık 2020 günü, Akçakale Gümrük Müdürlüğü’nde Müdür Yardımcısı Mustafa Ataman’ın makam odasında Hasan Akay isimli şahsın, Ataman isimli şahsın sol tarafına yaklaşarak pantolonunun sol cebinden çıkararak saydığı ve miktarı belli olmayan parayı masanın alt tarafından Mustafa Ataman isimli şahsa verdiği anlaşılmıştır” denildi. Sınırdan kaçak olarak geçişine izin verilen araçlarda ne taşındığı ilişkin de bir bilgiye yer verilmedi.

Mustafa Ataman, ifadesinde ise “Hasan Akay’ın kendisine para verip vermediğini hatırlamadığını” söyledi.

KAYMAKAMI BURAYA SOKMA DEMİŞ

İddianamede yer alan ve Akçakale Gümrük Müdürlüğü’nde Müdür Yardımcısı Mustafa Ataman’ın makam odasına yerleştirilen gizli kamera ile 5 Aralık 2020 tarihinde sanıklar Ataman, Hasan Akay ve Ahmet Ayan arasında şu skandal konuşmalar kaydedildi:

-Mustafa Atama: İlla Kaymakama beni görevden aldıracaksınız.

-Hasan Akay: Biz senin arkandayız kim seni görevden alabilir ya?

Ahmet Ayan: Sayfan tertemiz müdürüm.

-Hasan Akay: Bir de Karadenizlisin müdürüm. Direkt Erdoğan'ın hemşerisisin. Kim sana bir şey yapabilir?... Müdürüm kaymakamın sahada ne işi var? Aramada ne işi var?

-Mustafa Ataman: Bakıyor, geliyor işte…

-Hasan Akay: Bir daha kaymakamı buraya sokarsan ben ahbaplığımı keserim ha.

-Mustafa Ataman: Dört aydır… Dört aydır gidip geliyor.

AKP’Lİ VEKİLE GÖRE HABER DEĞERİ YOK!

BirGün’ün ulaştığı AKP Urfa Milletvekili Ahmet Akay ise oğlu Hasan Akay’ın rüşvet vermesinin ve rüşvet suçundan yargılanmasının bir “haber değeri taşımadığını” iddia ederek, “Oğlumun suçu varsa mahkeme cezasını verir” dedi.

2.1 MİLYON TL'LİK AKARYAKIT VURGUNU SKANDALI

AKP Milletvekili Akay, Urfa’daki AKP’li Akçakale Belediyesi’ne milyonlarca liralık akaryakıt satarak bir skandala da imza atmıştı. AKP’li Akay’ın aile şirketi olan Akay Petrol, 1 Eylül 2020 tarihinde Akçakale Belediyesi’ne 400 ton motorin ve 10 ton kurşunsuz benzin sattı. Belediyenin kasasından Akay’ın şirketi tam 2 milyon 171 bin TL ödendi.

AKP'li Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ise AKP'li Ahmet Akay’ın belediyeye 2.1 milyon TL’lik akaryakıt sattığını doğrulayarak, bu satıştan yaklaşık 36 asgari ücretlinin bir aylık maaşına denk gelen “100 bin TL kâr” ettiğini açıklayıp bunun da normal olduğunu ima etmişti.