AKP'den istifasını böyle açıkladı: 'Hakaret dolu sözlere maruz kaldım, yalnız bırakıldım'

07 Haziran 2022 Salı, 09:46

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, İlçe Belediye Meclis Üyesi Cevat Yanar, AKP’den istifa etti. Yanar, bağımsız meclis üyesi olarak yoluna devam edeceğini açıkladı.

Cevat Yanar, istifa kararını sosyal medya hesabından duyurdu.

Yanar, açıklamasında “Belediye meclis çalışmalarında yemin metni doğrultusunda hareket eden, meclis kararlarında toplumda ki karşılığı ve mevzuata uygunluğu açısından, araştırmacı ve paylaşımcı meclis üyesi profilim, kamuoyunun takdirini oluşturmuştur. Ortaya koyduğum bu duruş, grup içerisinde rahatsızlıklara neden olacak ki, zaman zaman bazı meclis üyelerinin hakaret dolu sözlerine maruz kaldım. Grup içerisinde meydana gelen bu tür olumsuzlukların giderilmesi gerekirken, maalesef tarafıma karşı dışlayıcı bir politika sergilenmiştir” dedi.

“YALNIZ BIRAKILDIM”

“Meclis çalışmalarında Cumhur İttifakı’nın temsil yetkisini kısıtlayan kararlara karşı verdiğim mücadelede yalnız bırakılmam, grup kararlarına uymuyor olarak değerlendirildi” diyen Yanar, “Çözümcü bir yaklaşım yerine, kesin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu’na sevk edilmem karşısında, istifa etmenin en doğru karar olacağı inancıyla, AK Parti üyeliğinden istifa ettim. Bundan sonraki süreçte, Döşemealtı Belediye Meclisi’nin bağımsız meclis üyesi olarak, Döşemealtı halkının mahalli müşterek nitelikteki her türlü hizmetlerin karşılaması adına alınacak kararlarda doğrunun yanında, yanlışın karşısında olmaya devam edeceğimi; kamuoyuna saygıyla duyururum” ifadelerini kullandı.