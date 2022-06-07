AKP'den istifasını böyle açıkladı: 'Hakaret dolu sözlere maruz kaldım, yalnız bırakıldım'
Döşemealtı Belediye Meclis Üyesi Cevat Yanar, AKP’den istifa ettiğini duyurdu. Bağımsız meclis üyesi olarak yoluna devam edeceğini açıklayan Yanar, “Doğrunun yanında, yanlışın karşısında olmaya devam edeceğim” dedi.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, İlçe Belediye Meclis Üyesi Cevat Yanar, AKP’den istifa etti. Yanar, bağımsız meclis üyesi olarak yoluna devam edeceğini açıkladı.
Cevat Yanar, istifa kararını sosyal medya hesabından duyurdu.
Yanar, açıklamasında “Belediye meclis çalışmalarında yemin metni doğrultusunda hareket eden, meclis kararlarında toplumda ki karşılığı ve mevzuata uygunluğu açısından, araştırmacı ve paylaşımcı meclis üyesi profilim, kamuoyunun takdirini oluşturmuştur. Ortaya koyduğum bu duruş, grup içerisinde rahatsızlıklara neden olacak ki, zaman zaman bazı meclis üyelerinin hakaret dolu sözlerine maruz kaldım. Grup içerisinde meydana gelen bu tür olumsuzlukların giderilmesi gerekirken, maalesef tarafıma karşı dışlayıcı bir politika sergilenmiştir” dedi.
“YALNIZ BIRAKILDIM”
“Meclis çalışmalarında Cumhur İttifakı’nın temsil yetkisini kısıtlayan kararlara karşı verdiğim mücadelede yalnız bırakılmam, grup kararlarına uymuyor olarak değerlendirildi” diyen Yanar, “Çözümcü bir yaklaşım yerine, kesin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu’na sevk edilmem karşısında, istifa etmenin en doğru karar olacağı inancıyla, AK Parti üyeliğinden istifa ettim. Bundan sonraki süreçte, Döşemealtı Belediye Meclisi’nin bağımsız meclis üyesi olarak, Döşemealtı halkının mahalli müşterek nitelikteki her türlü hizmetlerin karşılaması adına alınacak kararlarda doğrunun yanında, yanlışın karşısında olmaya devam edeceğimi; kamuoyuna saygıyla duyururum” ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- 'Levyeli' soygun: 80 bin liralık sigara çaldılar!
- Taksiciye sahte dolar verdi; Bekçiler takiple yakaladı
- 3 yaşındaki Yakup'u çöp konteyneri öldürdü
- İzmir'de okul çatısında yangın
- TEM Otoyolu’nda otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
- 'Altta kalanın canı çıksın' diyor!
- 'Türkiye birden büyüktür'
- 'Tekerlek dönmüyor, tabana kuvvet'
- Erdoğan 'ek gösterge' kararını açıkladı
- Emekli madenci cebindeki son parayı TBMM’ye gönderdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Sendikalardan Erdoğan'a sert tepki
- Otobüsteki tacizciden pişkin savunma
- Bakan Nebati, Erdoğan'ı kızdırdı
- Fare kurabiyelerin üstünde gezdi
- Kapalı toplantıda itiraf üstüne itiraf!
- AKP'nin oyu erimeye devam ediyor
- Erdoğan 'ek gösterge' kararını açıkladı
- 'AKP’nin yarattığı tahribatın sonucu'
- 'Benzin ve motorine zam gelecek'
- Ruslar duyurdu: TSK de devreye girecek