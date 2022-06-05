Son seçim anketinden çarpıcı sonuç: 'Erdoğan kazanamaz' diyenler önde!
Video Haberler
- Yürüyen merdivenlerde tehlikeli oyun
- Yusuf Yerkel'in oğlu Emir Zahit Yerkel, toprağa verildi
- Balıkların 'ölüm göçü'
- O anlar saniye saniye kamerada
- İzmir'de oksijen tükendi, balıklar öldü
- 6 saatte kontrol altına alındı
- 'Atatürk Havalimanı'na ilişkin yeni belge ortaya çıktı!
- Araçla sıkıştırarak öldürmüştü: 2 kez müebbet isteniyor
- Kaza sonrası taksiyi parçaladılar
- İranlılar 3 günlük tatil için Van'a geldi, oteller doldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Koca 4 kişinin test sonucunu açıkladı
- Balıkesir beşik gibi sallanıyor
- Enflasyonu 'müjde' diye duyurdular
- 'Ölüm tehditleri alıyorum'
- AKP'den yeni adaylık açıklaması
- Peker'den 'sokak' ve 'seçim günü' mesajları
- Pique ve Shakira cephesinden ilk açıklama
- İşte iktidarın izleyeceği yol
- İktidar ve muhalefet arasında pazarlık
- 'Yetiştirip köle gibi kullanmak istiyorlar'