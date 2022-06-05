Son seçim anketinden çarpıcı sonuç: 'Erdoğan kazanamaz' diyenler önde!

cumhuriyet.com.tr
05 Haziran 2022 Pazar, 11:19
<p>MetroPOLL Araştırma Şirketi, mayıs ayına ilişkin ‘Cumhurbaşkanlığı seçimi’ hakkındaki anketin sonuçlarını açıkladı. Anket sonucuna göre, 'bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa Erdoğan kazanamaz diyenler' yaklaşık 3 puan önde.</p>

MetroPOLL Araştırma Şirketi, mayıs ayına ilişkin ‘Cumhurbaşkanlığı seçimi’ hakkındaki anketin sonuçlarını açıkladı. Anket sonucuna göre, 'bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa Erdoğan kazanamaz diyenler' yaklaşık 3 puan önde.

<p>Ankette yurttaşlara, "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa ve Erdoğan yeniden aday olsa sizce seçimi kazanır mı?" sorusu yöneltildi. </p>

Ankette yurttaşlara, "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa ve Erdoğan yeniden aday olsa sizce seçimi kazanır mı?" sorusu yöneltildi. 

<p>Buna göre ankette katılımcıların yüzde 46'sı bu pazar bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa ve Erdoğan yeniden aday olsa seçimi kazanacağnı belirtti. Yüzde 49 ise kazanamayacağını söyledi. </p>

Buna göre ankette katılımcıların yüzde 46'sı bu pazar bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa ve Erdoğan yeniden aday olsa seçimi kazanacağnı belirtti. Yüzde 49 ise kazanamayacağını söyledi. 

<p>Ankette yer alan sonuçlar şu şekilde oldu:</p> <p>Kesinlikle kazanır: yüzde 22.8</p> <p>Kazanır: 23.1</p> <p>Kazanamaz 29.4 </p> <p>Kesinlikle kazanamaz: 19.0 </p> <p>Fikrim yok / Cevap yok: 5.7</p>

Ankette yer alan sonuçlar şu şekilde oldu:

Kesinlikle kazanır: yüzde 22.8

Kazanır: 23.1

Kazanamaz 29.4 

Kesinlikle kazanamaz: 19.0 

Fikrim yok / Cevap yok: 5.7

<p>Metropoll Araştırma sahibi Özer Sencar sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, "'Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa Erdoğan kazanamaz diyenler' yaklaşık 3 puan önde görünüyor" dedi.</p>

Metropoll Araştırma sahibi Özer Sencar sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, "'Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa Erdoğan kazanamaz diyenler' yaklaşık 3 puan önde görünüyor" dedi.

Recep Tayyip Erdoğan seçim anketi 2023 seçimleri

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