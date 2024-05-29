Erdoğan, CHP'ye ziyaret için tarih verdi: 'Dervişoğlu ile görüşme' sorusuna yanıt

CHP’ye yapacağı iade-i ziyaret hakkında konuşan AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, iade-i ziyaretin 9 Haziran sonrasında gerçekleşeceğini söyledi. Erdoğan, “İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüşecek misiniz?” sorusuna, “Görüşmememiz için hiçbir neden yok” yanıtını verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.05.2024 - 13:54
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’e yapacağı iade-i ziyarete ilişkin açıklama geldi.

Partisinin TBMM’deki grup toplantısının ardından Meclis koridorunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, iade-i ziyaretin 9 Haziran sonrasında yapılacağını söyledi.

‘DERVİŞOĞLU’ SORUSUNA YANIT: GÖRÜŞMEMEMİZ İÇİN BİR NEDEN YOK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile bir görüşme yapıp yapmayacağı da soruldu.

İki partinin yetkili isimlerinin bu konuda görüşeceğini söyleyen Erdoğan, “Görüşmememiz için hiçbir neden yok” dedi.

8 YIL SONRA İLK KEZ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜ

CHP ve AKP arasında 8 yıl aradan sonra genel başkan düzeyinde ilk kez görüşme gerçekleştirilmişti.

Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Mayıs saat 16.00'da bir araya gelmişti.

Görüşmede Özgür Özel ve Erdoğan'ın yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan ve AKP Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş yer almıştı. 1 saat 35 dakika süren görüşme sonrasında ortak açıklama yapılmamıştı.


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