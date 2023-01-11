AKP'den Kılıçdaroğlu'na 'komuta kademesi' tepkisi! 'Yunanistan'daki siyasetçiler bu dili kullanırlar'

Yayınlanma: 11.01.2023 - 18:16

Güncelleme: 11.01.2023 - 18:16

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini hedef gösterdiği konuşmasının TSK komutanları tarafından alkışlanmasına sert tepki göstermişti.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun tepkisi üzerine yaptığı açıklamada, CHP liderini "Yunanistan'daki siyasetçiler bu dili kullanırlar" diyerek hedef aldı.

Partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Çelik, "Kuşkusuz demokrasilerde bütün kurumlar eleştirilebilir. Bütün kurumlar eleştiriye açıktır. Fakat eleştiriyle hakaret arasında çok temel bir çizgi vardır. Bu aklı başında bir siyasetçinin, birazcık da olsa devlet adamı niteliklerine sahip bir siyasetçinin asla geçmemesi gereken bir sınırdır. Maalesef Sayın Kılıçdaroğlu defalarca yaptığı gibi dün de vahim sözlerle TSK'ya saldırarak, komuta kademesine hakaret ederek bu sınırı geçmiştir. Hiçbir şekilde bir siyasetçi niteliğiyle, devlet adamı kimliğiyle bağdaşmayacak bu sözlerin Sayın Kılıçdaroğlu’ndan gelmesi şaşırtıcı olmadı. Ama sonuç olarak toplumun bir kesimini sürekli tehdit eden, örneğin Cumhur İttifakı’na oy veren vatandaşlarımızı tehdit eden; esnafı, öğretmenleri, polisi, jandarmayı tehdit eden Kılıçdaroğlu’nun nefret siyaseti, dün TSK’nın komuta kademesine hakaret etme şeklinde haddini aşan bir boyuta ulaştı. Kuşkusuz demokrasilerde eleştiri haktır ama hakaret hiçbir şekilde kabul edilemez" diye konuştu.

"YUNANİSTAN’DAKİ SİYASETÇİLER BU DİLİ KULLANIR"

TSK'nın ortaya koyduğu mücadelenin herkes tarafından güçlü bir şekilde takdir edildiğini söyleyen Çelik, "Bunu eleştirenler sadece Türkiye’nin düşmanlarıdır. Biz CHP'nin PKK'ya karşı yapılacak askeri operasyonlara niye destek vermediğini biliyoruz. O tezkereye niye hayır dediklerini biliyoruz. Kılıçdaroğlu'nun dünkü sözlerini alt alta yazsalar ve 'Yunanistan'daki bir parti genel başkanı Türk ordusuna ve TSK'nın komuta kademesine karşı bu sözleri söyledi' deselerdi, Kılıçdaroğlu'nun söylediği sözlerin bir Yunan siyasetçi tarafından söylendiği şeklinde bir haber yapılsaydı buna herkes inandırdı. Yunanistan'daki siyasetçiler bu dili kullanırlar ama bunu Türkiye'de ana muhalefet partisi konumunda olan bir siyasetçi tarafından dile getirilmesi vahimdir ve şiddetle kınanması gereken bir meseledir. Köklü bir siyasi parti olan CHP'nin, bu genel başkan tarafından bu hale düşürülmesi de Türk siyasi hayatı açısından üzücüdür" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tank palet fabrikasında kendisini eleştirdiği konuşmayı alkışlayan askerlere tepki gösteren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Komuta kademesi haddini bilsin, siyaset askerin işi değildir. Siyaset mi yapmak istiyorlar, kutsal üniformayı çıkarsınlar, Erdoğan'ın yanına hizalansınlar, Perinçek'e de takılsınlar" ifadelerini kullanmıştı.