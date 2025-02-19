AKP'den kongre için DEVA, DEM ve Gelecek'e davet yok
AKP, pazar günkü kongresine dokuz partiyi davet etti. AKP’den ayrılanların kurduğu DEVA Partisi ve Gelecek Partisi ile DEM Parti'ye ise davetiye gönderilmedi.
Adalet ve Kalkınma Partisi Teşkilat İşleri Başkanı Erkan Kandemir, partisinin 23 Şubat Pazar günü Ankara'da gerçekleştirilecek 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ne ilişkin parti merkezinde basın toplantısı düzenledi.
100 bin kişinin katılımını beklediklerini dile getiren Kandemir özetle şunları söyledi:
"CHP, MHP, İYİ Parti, BBP, HÜDAPAR, Yeniden Refah, DSP, Saadet ve Vatan Partisi'ne davet gönderdik. 88 ülkeden 95 büyükelçi, 13 ülkeden 28 siyasi parti temsilcisi katılım için geri bildirim gönderdi. Kongremize 127 yerli ve yabancı sivil toplum kuruluşu katılacak. Şehit aileleri, gaziler ve özel gereksinimli bireyler ile temsilcileri kongremizde olacak. Türkiye’nin bütün renklerini temsil anlamında göreceğiz."
İktidara yakın Türkiye gazetesinin haberine göre, AKP’den ayrılanların kurduğu DEVA Partisi ve Gelecek Partisi ile DEM Parti ise kongreye davet edilmedi.
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