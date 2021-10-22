AKP'den 'kur' çağrısı: Politikanın mimarları kamuoyunu aydınlatmalı
AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar, Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı döviz kurundaki büyük yükselişle ilgili olarak ekonomi yönetimine "kamuoyunu aydınlatma" çağrısı yaptı.
Merkez Bankası'nın politika faizini 200 baz puan indirerek, yüzde 16'ya çekmesine AKP yönetiminden "açıklama" çağrısı geldi.
AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Merkez Bankası'nın sözkonusu kararı sonrası döviz kurunun tırmanışa geçmesine işaret ederek "Ekonomi yönetiminin uyguladığı yüksek kur politikasının mutlaka bir izahı olsa gerek" dedi.
"Toplum tepkili, zihinler karışık" diyen Tayyar, "O halde politikanın mimarları, kamuoyunu ayrıntılı şekilde aydınlatmalı, güven vermeli, umutlandırmalıdır. Buna fazlasıyla ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.
Şamil Tayyar'ın paylaşımı şöyle:
Video Haberler
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
En Çok Okunan Haberler
- Dolar ve avro fırladı
- Boğaziçi’nde bir intihal daha
- Erdoğan'ın Angola ziyaretindeki görüntüleri gündem oldu
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Sedat Peker'den 'Deli Çavuş' açıklaması
- Gri liste kararı sonrası dolar fırladı
- Bloomberg, faiz kararını böyle duyurdu
- Meteoroloji'den kritik uyarı
- Eski bakan oğlunu 'TÜGVA' hakkında uyardı iddiası
- AKP'den ilk 'indirim' açıklaması