Faiz etkisi sürüyor: Dolar ve avroda son durum ne? (22.10.2021)

22 Ekim 2021 Cuma, 09:40

Yabancı yatırımcılar oldukça düşük seviyelere çektikleri TL cinsi varlıklarından çıkış yönlü işlemlerine devam ettiler. Bankacılar ise yabancı yatırımcı eksikliği göz önüne alındığında TL'nin seyrini görmek için daha çok lokallerin döviz tevdiat hesaplarında (DTH) yapacakları işlemlere bakacaklarını belirtiyorlar.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın istediği faiz indirimlerine Eylül'de başlayan TCMB, dün de gevşeme döngüsüne beklentilerin ötesinde 200 baz puan indirim ile devam etti. TCMB politika faizini yüzde 16'ya çekti.

TCMB'nin Eylül ayının ilk günlerinde gerçekleşen yatırımcı toplantısında artık çekirdek enflasyona bakacağını ifade etmesi ve faiz indirimlerinin yakın olduğu yönündeki sinyalleri ile TL'de başlayan değer kaybı ise bugüne kadar nedereyse aralıksız devam etti.

YENİ REKOR: 9.6625

Eylül ayına 8.3 civarından başlayan dolar/TL yeni rekor olan 9.6625 seviyesine kadar yükseldi. TL, Eylül ayı başından beri dolar karşısında yüzde 13 değer kaybederek benzer para birimlerinden açık ara negatif ayrıştı. TL'den sonra en çok değer yitiren Brezilya realinde kayıp yüzde 8'da kaldı. Ruble ise aynı dönemde dolar karşısında yüzde 3'e yakın değer kazandı.

Reuters'ın dün ve bu sabah görüşlerine başvurduğu altı ekonomist de enflasyonun Ekim ayında büyük ihtimalle yüzde 20'yi aşacağını hesapladı.

Gerçekleşen enflasyona göre reel olarak yüzde 4'e yakın negatif getiri sağlayan TL'de değer kayıplarının yavaşlayarak sürmesi bekleniyor. Barclays 2021 yıl sonu dolar/TL tahminini 9.7 olarak teyit etti.

Birçok bankacı TCMB'nin faiz indirimlerinin devam etmesi halinde ani faiz artışlarına kısa sürede ihtiyaç duyulabileceği endişesini dile getirdi. TCMB ise faiz indirimlerine devam yönünde algılanan bir mesaj verdi, ancak bunun için yıl sonuna kadar "sınırlı" bir alanın kaldığını belirtti.

Goldman Sachs faiz kararı ardından yayımladığı notta, "Türkiye ekonomisi için temel sorunun büyümeden ziyade yüksek ve artan enflasyon olduğunu düşünüyoruz... Bu olguyu ve enflasyonun resmi hedefin dört katı olduğunu göz önüne aldığımızda, birincil sorunun enflasyon olduğunu ve faizlerin artması gerektiğini düşünmeye devam ediyoruz" dedi.

TCMB'nin enflasyondaki yukarı yönlü risklere rağmen faiz indirimlerinin devam edebileceği endişesi, indirime karşı çıktığı belirtilen PPK üyelerinin değiştirilmesi ve dolardaki küresel güçlü seyir dolar/TL'deki yükselişlerin ana nedeni olarak görülüyor.

Dolar/TL yeni rekor olan 9.53'e kadar yükselişi ardından bu sabah saat 0906'da 9.5005/9.5200 seviyesindeydi. Euro/TL aynı saatte 11.0443/10.0675, sepet bazında TL 10.2722/10.2937 seviyesindeydi. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri ise 452/456 baz puandan kapandı.

ÜNLÜ BANKADAN ENFLASYON TAHMİNİ

JPMorgan yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 16.7'den yüzde 19.9'a revize ederken 2022 için tahminini yüzde 14.5'ten yüzde 16.4'e yükseltti. JPMorgan TCMB için "enflasyonu hızlı şekilde düşürmenin bir politika önceliği olmadığına" da dikkat çekti. Ekonomistler son dönemde enflasyon beklentilerini özellikle de önümüzdeki yıl için belirgin yukarı revize ediyor. TCMB'nin 2022 tahmini ise piyasa gerçekleerinden olduça uzak olan yüzde 7.8 seviyesinde.

Ekonomistler bundan sonra 28 Ekim'de yayınlanacak olan enflasyon raporuna odaklanacaklar ve TCMB'nin iktisadi gerekçelerle açıklamakta zorlanılan kararlarında ne hedeflediğini anlamaya çalışacaklar.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Yabancı yatırımcının çıkış yönlü işlemleri devam ediyor ve burada değişiklik beklemiyoruz. O yüzden TL'de lokal döviz hareketlerinin önümüzdeki dönemde daha belirgin etkili olacağını düşünüyoruz. Zaten bu etkiyi bir süredir hissediyoruz" dedi ve ekledi:

"Geçtiğimiz yıl lokaller döviz birikimlerini belirgin artırmışlardı. Bugün ise sınırlı azaltmaya devam ettiklerini görüyoruz. Lokallerin belirgin döviz birikimine yönelmiyor olmaları mevcut politikanın devam etmesi anlamına gelir. Ancak burada bir değişiklik olursa kurdaki hareket hızlanacabilir."

KREDİ FAİZLERİ YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR

Öte yandan faiz indirimleri sonrası bankacıların bir diğer dikkat çektiği unsur tahvil ve kredi faizlerindeki yükseliş olmaya devam ediyor. Faiz indirimlerinin piyasa faizlerinde belirleyici olmadığı ticari faizlerin sınırlı yükselişi ile netleşmiş durumda.

Gösterge 10 yıllık tahvil getirisinde politika faizinde 300 baz puan indirime karşılık 400 baz puan yükseliş yaşandı. Bankacılar Reuters'ın bir analiz haberde de dikkat çektiği üzere düşük faiz ortamının bu şekilde tesis edilemeyeceği kanaatinde.

Bugün iç piyasada takip edilecek veri bulunmazken piyasa kapanışı sonrası S&P'nin Türkiye değerlendirmesi izlenecek.