AKP'den Merih Demiral'a ceza açıklaması: 'Belirli baskı gruplarının etkisiyle...'

Yayınlanma: 05.07.2024 - 16:30

Güncelleme: 05.07.2024 - 16:32

UEFA Disiplin Kurulu, EURO 2024'ün son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki ''bozkurt'' işareti nedeniyle milli futbolcu Melih Demiral'a 2 maç ceza verdi. Karara Türkiye'den çeşitli tepkiler geldi.

AKP'den konuya ilişkin ilk açıklamayı AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptı.

"BELİRLİ BASKI GRUPLARININ ETKİSİ İLE ALINDI"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "UEFA Disiplin Kurulu’nun milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç ceza vermesi son derece hatalı bir karardır" diyen Çelik şunları kaydetti:

"UEFA kararı açıklanmadan önce belirli mahfillerde kararın yayınlanması, bu kararın belirli baskı gruplarının etkisi ile alındığı göstermektedir. UEFA’nın bu kararı, futbolun üzerine siyasi baskı gölgesi düşürmüştür."