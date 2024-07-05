Servet Yardımcı'dan UEFA'ya Merih Demiral tepkisi: 'Çok geç olmadan...'

Yayınlanma: 05.07.2024 - 14:40

Güncelleme: 05.07.2024 - 14:40

UEFA İcra Kurulu Üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Servet Yardımcı, UEFA Disiplin Kurulu'nun Merih Demiral'a Bozkurt selamı nedeniyle verdiği 2 maçlık cezayı eleştirdi.



Servet Yardımcı, "Disiplin Kurulu, UEFA yönetiminden bağımsız ve kendi iç işleyişiyle karar alan bir kurul olmakla birlikte, çok geç olmadan bu yanlıştan dönülmesi gerektiğine dair inancımı vurgulamak isterim" ifadelerini kullandı.

İşte Servet Yardımcı'nın açıklaması:

"Değerli Futbol Kamuoyu,

UEFA Disiplin Kurulu tarafından A Milli Takım oyuncumuz Merih Demiral hakkında verilen cezayı üzüntüyle karşıladığımı ve kabul edilemez olduğunu belirtmek isterim. Sorunsuz devam eden bir turnuvada, maç bittikten sonra yapılan doğal bir kutlamayla ilgili cezalandırma talep edilmesi futbolun bağımsızlığına müdahaledir.

Futbolcumuz, Euro 2024'te kendisinin attığı gollerle çeyrek finale yükseldiğimiz ve "Maçın Oyuncusu" seçildiği bir anın mutluluğunu Türk taraftarlarıyla kutladığı bir sırada, doğal bir sevinç paylaşımı yapmıştır. Burada rakibini veya herhangi bir topluluğu incitebilecek bir unsur söz konusu değildir. Oyuncu, duygusunu maç sonrasında katıldığı basın toplantısında da doğal bir biçimde ifade etmiştir.

Futbolcuların kutlama yöntem ve şekilleri herhangi bir grubu veya kitleyi aşağılayıcı olmadıkça ya da temel nezaket kurallarını ihlal etmedikçe cezalandırılmamalıdır. Disiplin Kurulu, UEFA yönetiminden bağımsız ve kendi iç işleyişiyle karar alan bir kurul olmakla birlikte, çok geç olmadan bu yanlıştan dönülmesi gerektiğine dair inancımı vurgulamak isterim.

Türkiye olarak futbolun tüm güzelliklerini dünyaya izletmeye devam ettiğimiz Euro 2024'te oynayacağımız Çeyrek Final mücadelesinden önce hiçbir şeyin dikkatimizi dağıtmasına izin vermemeli, Bizim Çocuklar'ın final yolculuğuna her zamankinden daha fazla konsantre olmalıyız.

Saygılarımla.

Servet Yardımcı

UEFA İcra Kurulu Üyesi"