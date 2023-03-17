Ahmet Ümit kimdir, nereli, kaç yaşında? Ahmet Ümit'in kitapları neler?

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 12:53

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 12:56

Ahmet Ümit'in, 2005'te yayımlattığı 'Başkomser Nevzat Tapınak Fahişeleri' kitabının muzır ve müstehcen olduğuna karar verildi. Bu gelişmeyle birlikte yazarın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Daha çok polisiye kitaplarıyla bilinen yazarın yayımlattığı kitaplar araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

AHMET ÜMİT KİMDİR?

Ahmet Ümit, 30 Eylül 1960'ta Gaziantep'te doğdu. Ümit, ilk öğreniminin ardından Gaziantep Atatürk Lisesi’ne devam etti. 14 yaşından itibaren sol görüşlü bir etkinci oldu. Ülkücülerle aralarında çıkan bir kavgadan dolayı 24 arkadaşıyla birlikte Gaziantep dışına sürgün edildiği için liseyi Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde bitirdi.

1979’da Marmara Üniversitesi’nin Kamu Yönetimi bölümünde yükseköğrenimine başladı. Öğrencilik yıllarında tanışıp evlendiği Vildan Hanım ile evliliğinden Gül adında bir kızı oldu (1981). 1980 darbesinin ardından derneklerde sol görüşlü olarak çalıştı. 1982’de düzenlenen “Anayasaya Hayır” kampanyasına katıldı. Duvarlara afiş yapıştırırken yakalanan arkadaşları için öykü şeklinde yazdığı rapor, takma adı olan "K. Yalçın" imzası ile önce Atılım Dergisi’nde sonra Prag’da 40 dilde yayın yapan Barış ve Sosyalizm Sorunları Dergisi’nde yer aldı. Yazarlığa adımını bu rapor/öykü ile attı. 1983 yılında üniversite öğrenimini tamamladı.

Üyesi olduğu Türkiye Komünist Partisi (TKP) tarafından 1985’te Moskova’ya gönderildi. 1985-1986 yılları arasında Moskova Sosyal Bilimler Akademisi'nde eğitim gördü. TKP tarafından komünistlik eğitimi almak için Rusya’ya gönderilen altı gencin başından geçenleri anlattığı Kar Kokusu (1998) adlı romanı, bu dönemde yaşadıklarından izler taşır. Moskova’da iken şiir yazmaya başladı. 1989’da etkin siyasetten ayrıldı ve Sokağın Zulası adlı şiir kitabını yayımladı. Arkadaşı Ali Taygun ile bir reklam ajansı çalıştırmaya başladı.

1990 yılında bir grup edebiyat tutkunuyla birlikte Yine Hişt adlı kültür-sanat dergisini çıkardı. Şiir, öykü ve yazılarını Adam Sanat, Yine Hişt, Öküz ve Cumhuriyet Kitap dergileri ile Yeni Yüzyıl gazetesinde yayımladı.

1992 yılında yayınlanan ilk öykü kitabı Çıplak Ayaklıydı Gece, aynı yıl Ferit Oğuz Bayır Düşün ve Sanat Ödülü'nü aldı. Bu kitap Ahmet Ümit'i yazın dünyamıza tanıtan ilk kitap olma özelliğini de taşır.

Kitaplarının tümünde var olan gerilim duygusu Sis ve Gece (1996) adlı polisiye romanında kendisini bütünüyle dışa vurdu. Sis ve Gece Türkiye'de yankı uyandırdı, tartışmalara yol açtı. Yunanistan'da yayımlanarak yabancı dile çevrilen ilk Türk polisiye yapıtı oldu.

Arkadaşı tiyatro yönetmeni Ali Taygun’un teşvikiyle polisiye yazmaya ağırlık veren Ahmet Ümit, 1993 yılında Atv için çekilen Çakalların İzinde adlı polisiye dizinin öykülerinin ve senaryosunun yazılmasına katkıda bulundu. Ardından da 1995'te Ahmet Ümit, çeşitli gazete ve dergilerde Franz Kafka, Dostoyevski, Patricia Highsmith, Edgar Allan Poe ve polisiye roman yazarları üzerine inceleme ve tanıtım yazıları kaleme aldı.

Öykülerinden yola çıkılarak Uğur Yücel tarafından Karanlıkta Koşanlar ve Cevdet Mercan tarafından Şeytan Ayrıntıda Gizlidir dizileri yapılmış, Sis ve Gece adlı romanı 2007 yılında Turgut Yasalar tarafından sinemaya uyarlandı. Şeytan Ayrıntıda Gizlidir, Agatha'nın Anahtarı ve İstanbul Hatırası kitapları radyo tiyatrosu formatına uyarlanarak NTV Radyo'da yayımlandı.

Ümit, ayrıca Okan Üniversitesi Danışma Kurulu üyesidir.

KİTAPLARI

Sokağın Zulası (1989)

Çıplak Ayaklıydı Gece (1992)

Bir Ses Böler Geceyi (1994)

Masal Masal İçinde (1995)

Sis ve Gece (1996)

Agatha'nın Anahtarı (1999)

Kar Kokusu (1998)

Patasana (2000)

Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (2002)

Kukla (2002)

Beyoğlu Rapsodisi (2003)

Aşk Köpekliktir (2004)

Başkomser Nevzat: Çiçekçinin Ölümü (2005)

Başkomser Nevzat 2: Tapınak Fahişeleri (2005)

Kavim (2006)

Ninatta'nın Bileziği (2006)

İnsan Ruhunun Haritası (2007)

Olmayan Ülke (2008)

Bab-ı Esrar (2008)

İstanbul Hatırası (2010)

Başkomser Nevzat 3: Davulcu Davut'u Kim Öldürdü? (2011)

Sultanı Öldürmek (2012)

Beyoğlu'nun En Güzel Abisi (2013)

Elveda Güzel Vatanım (2015)

Kırlangıç Çığlığı (2018)

Aşkımız Eski Bir Roman (2019)

Kayıp Tanrılar Ülkesi (2021)

SENARİSTLİK YAPTIĞI FİLMLER

Merhaba Güzel Vatanım (2019)