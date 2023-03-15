Cemil Usta kimdir, nereli? Dozer Cemil kaç yaşında, neden öldü? Dozer lakabını nasıl aldı?

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 15:52

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 15:52

1970'li yıllarda Trabzonspor forması giyen eski Türk milli futbolcu Cemil Usta, oynadığı dönemde Dozer ve Takoz gibi lakaplarla da anılıyordu. İşte, Dozer Cemil hakkında merak edilenler...

DOZER CEMİL LAKABINI NASIL ALDI?

Cemil Usta; güçlü fiziği, kuvvetli ayakları ve duvar gibi sertliği nedeniyle rakip hücumculara geçit vermediği için 'Dozer' lakabını almıştı.

CEMİL USTA KİMDİR?

Cemil Usta, 10 Nisan 1951 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. Cemil Usta, futbola 1967 yılında Trabzon Gençlerbirliği kulübünde başladı. Üç yıl sonra 2. Lig Kırmızı Grup'taki Trabzonspor'a transfer oldu. Bordo mavililerin Süper Lig'e yükseldiği 1973-74 sezonu sonunda takım kaptanlığına getirildi. Trabzonspor kaptanlığı sıfatıyla ilk iki şampiyonlukta yer alan Dozer Cemil, Liverpool FC ile oynanan 1976-77 Şampiyon Kulüpler Kupası 2. tur ilk maçının 62. dakikasında penaltıdan gol atarak Trabzonspor'un bu maçtan 1-0 galip ayrılmasını sağladı. Attığı bu golle Kırmızılar 14 maç sonra Avrupa Kupaları'nda ilk kez yenilgiyle tanıştı.

Cemil Usta, 1978-79 sezonu öncesinde kulüp yönetimi tarafından satış listesine konulmasından sonra 27 yaşındayken futbolu bıraktığını açıkladı. Rizespor'dan aldığı transfer teklifini ise "Ben Trabzonspor kaptanıyım. Başka bir kaptanın arkasından nasıl sahaya çıkarım." sözleriyle reddetti.

14 Ağustos 1983 tarihinde ise Kadri Özcan'la birlikte Trabzonspor ve Orduspor arasında oynanan bir jübile maçıyla futbola veda etti.

İlk millî maçına 22 Eylül 1976'da Bulgaristan ile oynanan 2-2 sona eren özel maçta çıkan Dozer Cemil, bu maçtan üç hafta sonraki İrlanda maçında son kez millî takım forması giydi.

Cemil Usta futbolu bıraktıktan sonra Trabzonspor'un altyapısında çalıştı ve futbolcu izleme komitesinde görev aldı. Daha sonra bu görevlerinden ayrılarak inzivaya çekildi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig'in 2019-20 sezonu, "Cemil Usta Sezonu" olarak adlandırıldı.

DOZER CEMİL HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

1970-1978 Trabzonspor

DOZER CEMİL HANGİ MEVKİDE FUTBOL OYNADI?

Dozer Cemil lakaplı Cemil Usta, yeşil sahalarda sol bek mevkisinde forma giymişti.

DOZER CEMİL NEDEN ÖLDÜ?

2000 yılının kasım ayında sağ tarafına felç inen Cemil Usta, 15 Mart 2003 akşamı evine giderken geçirdiği kalp krizi sonucu 52 yaşında hayatını kaybetti. Usta, İskenderpaşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Boztepe Mezarlığı’na defnedildi.

Ölümünün ardından 2008 yılında Cemil Usta'nın adı, Trabzonspor yönetimi tarafından Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nin en eski antrenman sahasına verildi. Ertesi yıl Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle onun anısına Trabzon-Gümüşhane karayolunun Zigana Dağı geçidinde bir hatıra ormanı kuruldu.