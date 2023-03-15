CHP Parti Meclis üyesi Eren Erdem kimdir? Eren Erdem kaç yaşında, nereli?
CHP Parti Meclisi üyesi Eren Erdem, milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa eden Hatay Valisi Rahmi Doğan'a tepki gösterdi. Peki, CHP Parti Meclis üyesi Eren Erdem kimdir? Eren Erdem kaç yaşında, nereli?
CHP Parti Meclisi üyesi Eren Erdem, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları sürerken Vali Doğan'ın, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerinde milletvekili aday adayı olmak için istifa etmesine tepki gösterdi. CHP'li Erdem, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Başta Hatay valisi olmak üzere; deprem sürecinde ihmalleri olan ve 'dokunulmazlık zırhına bürünme' namına milletvekili yapılacak kişiler o zırha hiç güvenmesin. Soruşturmanın selameti için o zırh TBMM’de kalkar. Tüm ihmallerin hesabı sorulur." Bu gelişmenin ardndan Eren Erdem'in yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...
EREN ERDEM KİMDİR?
Eren Erdem, 14 Ağustos 1986'da İstanbul'un Fatih ilçesinde doğdu. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye Genel Seçimleri’nde CHP milletvekili olarak meclise giren Erdem, üniversite eğitimini yarıda bıraktı. TBMM'nin en genç siyasetçilerinden biri olarak, siyasete 7 Haziran 2015'te atılan Eren Erdem, 9 kitap yayımlattı.
Eren Erdem, 7 Haziran 2015'te yapılan genel seçimler öncesi CHP İstanbul 3. bölgeden, 6. sırada aday oldu. 25. dönem Milletvekili olarak CHP İstanbul Milletvekili seçildi. 1 Kasım 2015'te 26. dönemde yeniden milletvekili seçildi.
ÖZEL YAŞAMI
Eren Erdem, evli ve bir çocuk babasıdır.
Kitapları:
2009 – Gayya Karanlığından Kuran Aydınlığına
2010 – Abdestli Kapitalizm
2011 – Nurjuvazi
2012 – İslam ve Kapitalizm
2011 – Şeytan Evliyaları
2012 – Selman-ı Pak
2012 – Riya Tabirleri
2013 – Devrim Ayetleri
2014 – Devrimci Peygamber
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