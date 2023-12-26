AKP'den 'özerklik' açıklaması: Yersiz, sonuçsuz ve boş

Yayınlanma: 26.12.2023 - 15:21

Güncelleme: 26.12.2023 - 15:24

14 Mayıs seçimlerinde AKP listelerinden Meclis'e giren HÜDA PAR'ın Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda söz aldı.

Konuşmasının bir bölümünde partisinin programında yer alan "eyalet sistemi" ve "özerklik" ile ilgili ifadeleri okuyan Yapıcıoğlu, “Biz olumlu ve olumsuz tüm yönleriyle eyalet sistemi, özerklik ve federasyon gibi yönetim modelleri üzerinde serbestçe tartışılabilir diyoruz" diye konuştu.

"Özerklik" açıklamasının ardından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli'nin bugün gerçekleşen grup toplantısında konuyu gündemine almaması dikkat çekerken, AKP'den ise ilk açıklama geldi.

Eski AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"'Eyalet sistemi, özerklik, federasyon gibi yönetim modelleri üzerinde serbestçe tartışılabilmelidir' demiş Hüdapar'lı vekil.

1- Tartışılabilir dedikten sonra, sizin ve partinizin fikrini öğrenmek, kamuoyunun hakkıdır.

2- Benim de desteklediğim üniter yapının muhafaza edilmesi gereği, Anayasa'mızın, değiştirilemez olan 3. Maddesinin ilk cümlesinde zikredilmiştir. Bu noktada milletimizin kahir ekseriyetinin görüşü de bellidir.

3- Bu tartışılsa bile, Anayasa'nın ilgili maddesi, ruhu, tarihi ve sosyolojik gereklilikler muvacehesinde, tartışmanın yersiz, sonuçsuz ve boş olacağı ortadadır. Böyle bir tartışmadan kim/kimler fayda sağlar?

4- Bu tartışmaların, İsrail'in Arz-ı Mevud haritaları ortalıkta dolaşırken, ABD çepeçevre ülkemizi sararken ve vekil örgüt PKK'nın eylemleri canımızı yakarken yapılması, benim kişisel kanaatime göre, milletimiz tarafından, 'iyiniyetli demokratik tartışmalar' olarak kodlanmayacaktır.

5- Birçok kere 'bu husus tartışılmalıdır' demenin ortaya çıkaracağı siyasi sonuçlar hususunda, daha sorumlu bir tavır geliştirileceğine inancım tamdır."