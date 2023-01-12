AKP'den Özgür Özel'in Emin Şen dosyasıyla ilgili ilk açıklama

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 18:52

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 18:52

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun danışmanı Emin Şen’in sahibi olduğu SM360’ın sosyal medya yönetimi için çeşitli bakanlıklar ve kamu kurumlarından yüzbinlerce dolarlık ihaleler aldığını açıklamıştı.

Özel, "Emin Şen liderliğinde 8 bin kişilik bir troll ordusunun Soylu için çalıştığını" söylemişti. Özel, Şen'in bakanlık çalışanlarına ve il il dolaşarak çeşitli seminerlerle 'trollük' eğitimleri verdiğini ifade etmişti. Özel ayrıca, Emin Şen'in Jandarma Genel Komutanlığı ve Türk Polis Teşkilatı'nın sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptığını da aktarmıştı.

AKP'DEN İLK AÇIKLAMA

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Özgür Özel’in açıkladığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dosyasında adı geçen Emin Şen ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Hamza Dağ, açıklamasında şunları kaydetti:

''Özgür Özel, "Can güvenliği" imasıyla dosya açıklayacağını söyledi. Açıkladı; kuru gürültü. Minik gösterisi bitmeden İçişleri Bakanlığı’nca iftirası yüzüne vuruldu. Troll ordusu arıyorsanız Genel Başkanınıza operasyon çeken 2 Büyükşehir Belediye Başkanınıza bakmanız yeterli.''