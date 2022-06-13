AKP'den skandal açıklamalara bir yenisi daha eklendi: 'Türkiye'de hastane var mıydı'
Buzdolabı, havalimanı, elektriğin olmadığı... Son olarak dün de AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "seçme ve seçilme yaşını AKP'nin 18 yaşına indirdiği" iddiası... AKP'li isimlerin skandal açıklamalarına bir yenisi daha eklendi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı bir konuşma sırasında seçme ve seçilme yaşının AKP iktidarında 18'e düşürüldüğünü söyledi.
AKP Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, yine dün İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşarak AKP'den önceki Türkiye'de hastane olmadığını iddia etti.
Eroğlu'nun konuşmasındaki ilgili kısım şu şekilde;
"-Ekonomik sıkıntıdan kurtulacaksa bunu Ak Parti kurtaracak. Eski Türkiye’de Allah aşkına hastane var mıydı? Ben İSKİ Genel Müdürü iken 05.30’da yola çıkardım. Ok Meydanı önünde 800-1000 kişi olurdu. Bir şey mi vardı derdim.
- Okmeydanı SSK Hastanesi’nde sıra fişi almak isteyenler derlerdi. Sabahın köründe… SSK hastanesi vardı devlet memuru gidip muayene olamaz. Devlet Hastanesi var SSK’lı gidemez. Buraları hiç kimse birleştiremez dediler.
"DÜZELTİLİR, ONLAR BASİT"
- Recep Tayyip Erdoğan dedi ki “isteyen istediği hastaneye gidecek, isteyen istediği eczaneden ilaç alacak”. Dünyada yok böyle. Bu kıymeti bilelim. Eksik olabilir. Randevular konusunda eksiklikler olabilir. Düzeltilir onlar basit."
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