AKP'den yandaşlara 'gizli kapaklı' ihale: Tam 975 milyon TL...

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 15:00

AKP’nin ihaleleri yandaşlara dağıtma girişimi hız kesmeden devam ediyor. Seçime kısa bir süre kala, Kamu İhale Kanunu’nun 21/b maddesi uyarınca çok sayıda ihale yapılıyor.

Bunun son örneği ise Balıkesir Kuzey Ege Çevre Yolu ihalesi oldu.

İhale, “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” başlığını kapsayan ihale kanununun 21/B maddesi kapsamında yapıldı.

975 MİLYON TL...

AKP Kamu İhale Kanunu’nun etrafını dolanarak 21/b fıkrası uyarınca ihaleye çıktı. Yaklaşık 1 milyar TL’lik ihale için özel davetle iki firma tarafından sözde istekli olarak kılıf uyduruldu. İhale 975 milyon TL’ye Uluova- Demirel ortaklığına bırakıldı.

Uluova İnşaat, Cibuti’de Türkiye Cumhuriyeti’nce hibe olarak yaptırılan ve TBMM Başkanı Şentop’un katılımıyla açılan Amboli Dostluk Barajı'nı inşa etmişti.