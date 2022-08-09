AKP İstanbul İl Başkanlığı'nın kampanya şarkısı belli oldu
AKP İstanbul İl Başkanlığı’nın 2023 seçimlerinde kullanacağı kampanya şarkısı belli oldu. AKP İstanbul’daki çalışmalar sırasında Orhan Gencebay’ın ‘Mevsim bahar olunca’ eserinin ‘İstanbul Kalbimizsin’ şeklinde yorumlandığı şarkısını kullanacak.
AKP İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gencebay'ın yorumlanan şarkısında "Milletle bir olunca, gönüller buluşunca, sevenler kavuşunca, İstanbul ne güzel!" sözlerinin yer aldığı belirtildi.
Şarkı ilk olarak AKP İstanbul sosyal medya hesaplarından bir kliple paylaşıldı.
Şarkının sözleri şöyle:
"İstanbul sen bizimsin, İstanbul kalbimizsin. Kardeşlikle yükselen gür sesimizsin. Seninle ay yıldızla, seninle bu vatanda. Umudun yeşerdiği hepimizin evisin. Aynı bağda bin çiçek, aynı yolda bir millet. Sözümüz geleceğe, İstanbul yüzün gülsün! Gönüller bir arada, dualar bir arada. Sana olan sevdamız bir ömür böyle sürsün. Milletle bir olunca, gönüller buluşunca. Sevenler kavuşunca, İstanbul ne güzel! Milletle bir olunca, gönüller buluşunca. Sevenler kavuşunca, Türkiye ne güzel!"
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