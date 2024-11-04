AKP'den yeni yasa teklifi: 'Ruhsatsız silaha' ve 'yetkisiz çakara' ceza artıyor

Yayınlanma: 04.11.2024 - 15:16

Güncelleme: 04.11.2024 - 19:06

Ateşli silahlara ve yetkisiz çakar kullanımına ilişkin ceza hükümleri ile iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren yasa teklifi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. 46 maddeden oluşan yasa teklifi, ruhsatsız silah taşıyan ve bulunduranlara verilen hapis cezasının 1 yıl olan alt sınırını 2 yıla, 3 yıl olan üst sınırı da 4 yıla çıkarıyor. Teklife göre; namlu, tetik, ve ateşleyici gibi silahların ana parçalarını satan, taşıyan veya ülkeye girişini sağlayanlara da hapis cezası verilecek.

ÇAKARA 96 BİN LİRA CEZA

Teklif, yetkisiz çakar ve tepe lambası kullananlara verilen cezaları da artırıyor. Yetkisiz çakarlı araç kullanımında cezalar 6 bin 439 liradan 96 bin TL'ye, tekrarında ise 196 bin TL'ye yükselecek. Ayrıca, bu araçlara el konulması ve trafikten men edilmesi de teklifte olacak.

ÜÇÜNCÜ KEZ SİLAHINI KAYBEDENE 5 YIL İZİN YOK

Teklife göre, armağan edilen silahlar için kişilere, bulundurma veya taşıma izni veren kayıt ve belgelerde süre kaydı aranmayacak. İkinci kez silahı çalınan veya silahını ikinci kez kaybedenlere, yeni silah müracaatlarında tek bir silah için taşıma veya bulundurma izni verilecek. Üçüncü kez silahı çalınan veya silahını üçüncü kez kaybedenlerin silah vesikası geri alınacak ve bu kişilere fiil tarihinden itibaren beş yıl geçmedikçe silah bulundurma ve taşıma izni verilmeyecek.

NOTER YASASI’NDA DEĞİŞİKLİK

Teklifte Noter Yasası’na ilişkin bir değişiklik de dikkat çekti. Buna göre Türkiye'de usulüne uygun olarak yapılan ve yabancı bir memlekette kullanılacak olan işlemin altındaki noterin imza ve mühürünü, noterliğin bulunduğu yer valiliği yerine, herhangi bir il veya ilçenin kaymakamı veya valisi onaylayabilecek.

‘YENİDEN ORTAYA ÇIKACAK İHTİYAÇLARI DA ELE ALACAĞIZ’

AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler yasa teklifine ilişkin bir basın açıklaması yaptı. Güler “teklifle cezasızlık algısının bitmesi amaçlanıyor” dedi. Kuru sıkı silahları ateşli silahlara çevirenlere yönelik cezaları da artıracaklarını ifade etti.

“Sınır dışı etme kararına ve kısa dönem ikame etme izninin reddine veya iptaline karşı açılan davaların kısa sürede sonuçlandırılması ve bu sayede yasa dışı şekilde ülkemize girdiği tespit edilen düzensiz göçmenlerin mümkün olan en kısa sürede ülke dışına çıkarılmasını” önerdiklerini de ifade eden Güler, polis yardım sandığını emniyet mensuplarına, emeklilik, ölüm, maluliyet yardımlarının OYAK'taki gibi emeklilik sonrası isteğe bağlı olarak katılım sistemi ile ikinci bir emekli maaşını da öneriyoruz” dedi.

Kaymakamlık mesleğine giriş şartlarından çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışma şartlarının düzenlenmesine kadar bir dizi düzenlemeyi çalışmaya yer verdiklerini açıklayan Güler, “Yeniden ortaya çıkacak ihtiyaçları da ele alacağız” diye konuştu.