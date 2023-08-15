AKP'den istifa etmişti... Yeniden Refah Partili Suat Kılıç'tan 'yerel seçim' çıkışı: 'Kendi logomuz ve adaylarımız ile hazırlanıyoruz'

Yayınlanma: 15.08.2023 - 15:43

Güncelleme: 15.08.2023 - 15:43

Samsun'da basın toplantısı düzenleyen Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı içerisinde yer alıp, almayacakları yönündeki soruyu cevapladı.

81 il 922 ilçede seçime girilmesi yönünde hazırlıkların yapıldığını belirten Kılıç, "Bugün, hazırlığımızı buna göre yapma mükellefindeyiz. İttifak olacakmış gibi bir yaklaşımla teşkilatlarımızın rehavete kapılmasına neden olamayız. Bu güç, enerji, zaman, emek ve insan kaybına neden olur. O nedenle Yeniden Refah Partisi 81 il 922 ilçede seçime, kendi logosu ve adayları ile katılmak üzere hazırlıklarını yapmaktadır" dedi.

"İTTİFAK YOKMUŞ GİBİ ÇALIŞIYORUZ"

Kılıç şöyle devam etti:

"Ama gün gelir Cumhur İttifakı'ndan yerel seçimlere yönelik olarak da bazı iller ya da tüm iller kapsamında bir yeniden ittifak teklifi, talebi oluşursa; yetkili kurullarımız ile bu teklifi, talebi değerlendirir ona göre kararımızı veririz. Bu ittifak yokmuş gibi kendi logomuzla seçimlere girecek gibi çalışıyoruz. İttifak olursa da önümüze alır bakarız. Kapılar kapalı değil."

NE OLMUŞTU?

AKP’de üç dönem milletvekilliğinin yanı sıra 2011-2013 yılları arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı yapan Suat Kılıç haziranda Twitter hesabından yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Kılıç Yeniden Refah Partisi’ne geçme kararı almıştı.

İstifa açıklamasında "8 yıllık aradan sonra yerli ve milli siyasete katkı sunmaya devam edeceğini" belirten Suat Kılıç, Ankara’da düzenlenen Yeniden Refah Partisi İl Başkanları Toplantısı'nda YRP’ye katılmıştı.

ROZETİNİ ERBAKAN TAKMIŞTI

Kılıç’a rozetini YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan takmıştı. Suat Kılıç, 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde YRP listelerinden Konya milletvekili seçilen Ali Yüksel’in damadı olarak biliniyor.