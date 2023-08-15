AKP’nin yeni yerel seçim stratejisi iddiası: ‘Kayyum pazarlığı yapılıyor'

Yayınlanma: 15.08.2023 - 10:22

Güncelleme: 15.08.2023 - 10:22

Türkiye’de yapılacak yerel seçimlere aylar kaldı. Gazete Pencere’den Nuray Babacan’ın haberine göre, AKP’nin HDP’de karşılığı olan aracılarla, CHP ile ittifak yapmaması durumunda HDP’nin seçilecek belediye başkanlarına kayyum atanmayacağı sözü verildiği iddia ediliyor.

Babacan haberinde “Yani MHP’yi rahatsız etmeden arka kapıda yapacak böyle bir işbirliğinin İstanbul başta olmak üzere CHP’de bulunan büyükşehirlerde sonuç doğurabileceğine dair ince hesaplar yapılıyor. HDP’lilerin bir süreden beri yerel seçimlere kendi adaylarıyla girmeye hazırlandıkları mesajının da bu açıdan ele alınması gerektiği belirtiliyor. Pazarlık gücünü arttırma hamlesi olabilir” ifadelerini kullandı.

‘AKP’DE OY KAYBI BEKLENİYOR’

AKP’nin yerel seçimde karşılarına çıkabilecek bir diğer sorunun da ‘ekonomik kriz’ olduğunu belirten Babacan “Krizin faturasının yerel seçimlerde kendilerine ödettirilme olasılığından söz ediliyor. Seçmenin ülkenin yönetimi konusunda yaptığı tercihin aynısını yerel seçimlerde tekrarlamayacağını öne sürenler var. Seçmenin yerel seçimlerde ‘ayar vereceği’ tartışılıyor. Genel seçimlerdeki yüzde 7’lik oy kaybının artabileceğini dile getirenler az değil” diye aktardı.