AKP'li Abdulhamit Gül'ün seçtiği kitap gündem oldu: 'Doğan Avcıoğlu dostunuz değildir'

Yayınlanma: 13.04.2025 - 18:02

Güncelleme: 13.04.2025 - 18:06

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı boykot çağrısında yer alan firmalardan biri de D&R olmuştu. AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül'e mağaza zincirine destek ziyaretinde bulunup bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

Ancak Gül'ün "Kitap: En iyi dost" notuyla paylaştığı fotoğrafında, elinde tutup incelediği görülen kitap dikkat çekti. Gül'ün elindeki o kitap, kurucusu olduğu Yön dergisiyle 1960'lı yıllara damgasını vuran, Milli Demokratik Devrim'in önde gelen isimlerinden olan Doğan Avcıoğlu'nun kaleme aldığı önemli eser "Türkiye'nin Düzeni"ydi.

İşte Gül'ün o paylaşımı:

GÜL'E TEPKİ VE TAVSİYELER

Avcıoğlu'nun Tanzimat’tan bu yana ülkenin yön arayışının çarpıcı bir tablosunu yaptığı, emperyalizme ve kapitalizme karşı ekonomik bağımsızlığı savunduğu kitabın AKP'nin üst düzey bir isminin elinde olması, sosyal medyada da ilgi uyandırdı.

Tarihçi Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan, Gül'ün paylaşımına şaşkınlığını "Nasıl ya. Sürreel ülke yemin ediyorum Bunuel filmi gibi" diyerek dile getirdi.

TEAM Araştırma Direktörü Nezih Onur Kuru, Gül'e, "Doğan Avcıoğlu bu rejimin çekinmediği tarihi-nostaljik bir figür, gaz alıyor. Kenan Evren sonrası Cumhur İttifakı’na kadar evrilen dönem Türkiye’sini inceleyen, linç ve insan hakları ihlallerinin, eşitsizliğin nasıl norm haline geldiğini anlatan eserler okumanızı tavsiye ederim" diye seslendi.

Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Güner Sönmez de Gül'ün paylaşımı üzerine "Ben de elinizdeki o kitaptan bir cümle paylaşayım" diyerek şu sözleri alıntıladı:

“Bugün bir Türk milleti olarak varsak, bunu herkesin tam bir şaşkınlık içinde bulunduğu bir ortamda, milli kuvvetleri sabırla toplayıp seferber eden Atatürk'ün liderlik gücüne geniş ölçüde borçluyuz.

Yazar Orhan Gökdemir ise paylaşımını alıntıladığı Gül'e "Doğan Avcıoğlu dostunuz değildir!" diyerek tepki gösterdi.