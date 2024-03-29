AKP'li adaydan bir garip 'ikna' yöntemi: 'AK Parti'ye değil Murat Gökçekaya'ya oy istiyorum'

Yayınlanma: 29.03.2024 - 21:09

Güncelleme: 29.03.2024 - 21:28

İzmir’de AKP'nin Çiğli için belediye başkanı adayı olarak gösterdiği Murat Gökçekaya'nın seçim çalışmalarında kullandığı ürünlerde parti logosu yerine kendi işyeri logosunu kullandığı görülmüştü. Yurttaşlar Gökçekaya'nın seçim kampanyasını marka reklamına dönüştürmesi üzerine sosyal medyadan tepkilerini dile getirmişti.

Ayrıca Cumhur İttifakı adayı Hamza Dağ'ın seçim kampanyası yürütülürken de AKP logosu kullanılmıyordu.

Seçim kampanyasında adayların kapı kapı dolaşırken de “AKP’ye oy istemiyorum” sözlerinin kullanılıyor olması dikkat çekti. AKP’den Çiğli belediye meclis adayı kapı kapı dolaşırken çekilen görüntülerde, Bir kişinin ziyaret ettiği yurttaşa “AK Parti’ye oy istemiyorum, Murat Gökçekaya’ya istiyorum” dediği görüldü.



















