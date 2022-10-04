AKP'li Ali Cumhur Taşkın: CHP'nin yürüttüğü siyaset milli güvenlik sorunu haline geldi

04 Ekim 2022 Salı, 18:03

Taşkın, Meclis'te yaptığı basın toplantısında, PKK’nin Mersin Mezitli’de polisevine gerçekleştirdiği saldırıyı lanetledi. Terör saldırısının, içeride ve dışarıda bitme noktasına gelen PKK'nin son çırpınışları olduğunu vurgulayan Taşkın, şehit polis memuru Sedat Gezer'e Allah'tan rahmet diledi.

Mersin'in Mezitli ilçesinde bulunan polisevine 26 Eylül Pazartesi günü akşamı düzenlenen terör saldırısı sonrası saldırganlardan birinin kimliğinin Dilşah Ercan olduğu belirtilmişti. Saldırının hemen ardından Dilşah Ercan'ın isminin CHP'nin 'Tutuklu Gazeteciler' raporunda 'gazeteci' olarak yer aldığına ilişkin iddialar sosyal medyada gündem olmuştu.

AKP Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Dilşah Ercan'ın isminin CHP'nin raporunda 'gazeteci' olarak yer almasına ilişkin olarak şöyle konuştu:

"Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden Dilşah Ercan'ın CHP tarafından hazırlanan tutuklu gazeteciler raporunda 'mağdur gazeteci' olarak lanse edildiğini gördük. Hepimizi çok üzen bu hain saldırının ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan, terör örgütüyle iltisaklı biri üst düzey yönetici çok sayıda çalışanın ortaya çıkması da bizleri şaşırtmamıştır.

Bugün geldiğimiz noktada CHP’nin terör örgütleriyle olan ilişkisi ortadadır. CHP’nin oy uğruna yürüttüğü bu siyaset, artık bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir, milli çıkarlarımıza her zaman ters düşen bir siyasi anlayış. CHP’yi kınıyor ve aziz milletimize havale ediyorum."