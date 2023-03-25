Yeniden Refah Partisi'nde 'Cumhur İttifakı' istifaları

Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi yönetimine tepki olarak birçok parti mensubu istifa etmeye başladı.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 09:25
Yeniden Refah Partisi'nde 'Cumhur İttifakı' istifaları
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın Cumhur İttifakı'na katılım kararı sonrası partide istifa dalgası başladı. Sosyal medyada parti mensubu olduğunu belirten bazı hesaplar, e-devletten ekran görüntüleri eşliğinde istifa kararı aldıklarına ilişkin paylaşımlarda bulundu.

Öte yandan Fatih Erbakan'ın babası, eski Başbakan  ve Milli Görüş hareketinin lideri Necmettin Erbakan'ın 2007'de katıldığı TV programında AKP'ye yönelttiği eleştirileri de sosyal medyada paylaşıldı.

Erbakan, söz konusu programda, "Kime oy veriyorsun arkadaş bu rantiyecilere mi, bunlar tabii seni mahvedeler. Şimdi de gelip ağlıyorsun, aç kaldım, ayçiçeği ektirmiyor, tütün ektirmiyor, pancar ektirmiyor. AKP'ye oy vermek demek İsrail'e oy vermek demek, Amerika'ya oy vermek demek, IMF'ye oy vermek demek. Elbette arkasından aç kalacaktın, ne bekliyordun, sen yaptın bu sen kendin" ifadelerini kullanmıştı.


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