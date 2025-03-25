AKP'li Alpay Özalan, Saraçhane'deki 'İmamoğlu' eylemlerine katılanlara kin kustu: 'Bir avuç rezil, ahlaksız, cahil umutsuzca havladı!'

Yayınlanma: 25.03.2025 - 17:43

Güncelleme: 25.03.2025 - 17:44

TBMM'deki kavgalarıyla gündeme gelen eski milli futbolcu AKP'li vekil Alpay Özalan, Saraçhane’de İmamoğlu eylemine katılanları hedef aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Türkiye genelinde başlayan protestolar sonrası Alpay Özalan, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Özalan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam Saraçhane'de bir avuç rezil, ahlaksız, cahil, utanmaz, umutsuzca havladı!

Cumhurbaşkanımıza hakaretler eden bu zavallıların yaptıkları aşağılık saldırıyı lanetliyorum.

Bu soysuzlardan ne ülkeye ne de insanlığa fayda gelir.

KİNİNİZDE BOĞULUN!"

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından TBMM'de gerginlik yaşanmıştı.

CHP ve AKP'li vekiller Meclis'te birbirinin üzerine yürürken arbede çıkmıştı.Kavgada dikkat çeken isimlerden biri Alpay Özalan olmuştu.

AKP'li Alpay Özalan geçen dönemde Meclis kürsüsünde konuşan TİP Milletvekili Ahmet Şık'a yumruk atarak gündem olmuştu.