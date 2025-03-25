AKP'li Alpay Özalan, Saraçhane'deki 'İmamoğlu' eylemlerine katılanlara kin kustu: 'Bir avuç rezil, ahlaksız, cahil umutsuzca havladı!'

TBMM'deki kavgalarının önde gelen isimlerinden AKP'li Alpay Özalan, Saraçhane'deki kalabalıklardan rahatsız oldu. İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Meclis'te çıkan kavganın da dikkat çeken ismi yine Alpay Özalan'dı. Bu sefer Saraçhane'ye destek için gelen binlerce insana kin kustu.

AKP'li Alpay Özalan, Saraçhane'deki 'İmamoğlu' eylemlerine katılanlara kin kustu: 'Bir avuç rezil, ahlaksız, cahil umutsuzca havladı!'
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 25.03.2025 - 17:43

TBMM'deki kavgalarıyla gündeme gelen eski milli futbolcu AKP'li vekil Alpay Özalan, Saraçhane’de İmamoğlu eylemine katılanları hedef aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Türkiye genelinde başlayan protestolar sonrası Alpay Özalan, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Özalan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam Saraçhane'de bir avuç rezil, ahlaksız, cahil, utanmaz, umutsuzca havladı!

Cumhurbaşkanımıza hakaretler eden bu zavallıların yaptıkları aşağılık saldırıyı lanetliyorum.

Bu soysuzlardan ne ülkeye ne de insanlığa fayda gelir.

KİNİNİZDE BOĞULUN!"

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından TBMM'de gerginlik yaşanmıştı.

CHP ve AKP'li vekiller Meclis'te birbirinin üzerine yürürken arbede çıkmıştı.Kavgada dikkat çeken isimlerden biri Alpay Özalan olmuştu.

AKP'li Alpay Özalan geçen dönemde Meclis kürsüsünde konuşan TİP Milletvekili Ahmet Şık'a yumruk atarak gündem olmuştu.


Etiketler: #Alpay Özalan #AKP

İlgili Haberler

Kürsüde Ahmet Şık’a yumrukla saldırdı… AKP’li vekil Alpay Özalan’ın istifa eden danışmanının sözleri tekrar gündemde: ‘Nankör, vefasız, saygısız…’

Kürsüde Ahmet Şık’a yumrukla saldırdı… AKP’li vekil Alpay Özalan’ın istifa eden danışmanının sözleri tekrar gündemde: ‘Nankör, vefasız, saygısız…’
Erdoğan'dan Meclis'teki 'kanlı' Can Atalay oturumuna ilk yorum: Alpay Özalan'a sahip çıktı, Ahmet Şık'a 'provokatör' dedi

Erdoğan'dan Meclis'teki 'kanlı' Can Atalay oturumuna ilk yorum: Alpay Özalan'a sahip çıktı, Ahmet Şık'a 'provokatör' dedi
Özgür Özel'den, Erdoğan'ın o sözlerine flaş yanıt: 'Ahmet Şık'ın sözleri Meclis'e, Alpay Özalan Türkiye'ye yakışmıyor'

Özgür Özel'den, Erdoğan'ın o sözlerine flaş yanıt: 'Ahmet Şık'ın sözleri Meclis'e, Alpay Özalan Türkiye'ye yakışmıyor'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler