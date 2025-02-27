Çayırhan Termik Santralı ve maden sahalarının özelleştirme ihalesi 4 Mart’ta yapılacak: İşçinin gözü hükümette

Yayınlanma: 27.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 27.02.2025 - 04:46

Çayırhan’da özelleştirme ihalesine sayılı günler kala özelleştirmeden geri adım yok. Bakanlarla görüşmelerini sürdüren işçi sendikaları özelleşmeden vazgeçilmezse yeniden eylemlere başlayacak. Şartnamede ihaleyi kazanacak firmaya ise büyük ödeme kolaylığı sağlandığı ortaya çıktı. İhaleyi alan firma isterse ödemeyi altı yılda da yapabilecek.

Çayırhan Termik Santralı ve maden sahaları ile lojmanlar da dahil olmak üzere bütün taşınmazları kapsayan özelleştirme ihalesi 4 Mart’ta yapılacak. Türkiye Maden- İş Sendikası ve Tes-İş Sendikası özelleştirmeden vazgeçilmesi için hükümetle yoğun görüşme trafiği yürütüyor.

IŞIKHAN SICAK BAKMIYOR

Türkiye Maden-İş Sendikası ve Tes-İş Sendikası’nın genel başkanları önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüştü. Işıkhan, Çayırhan’da özelleştirmeye sıcak bakmadığını sendikalara iletti. İki sendika, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Özelleştirme İdaresi Başkanı Bekir Emre Haykırla da görüştü. Yılmaz, konuyu ilgili bakanlarla görüşeceğini söyledi.

Temaslar dün de devam etti. Sendikalar Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile görüşme yaptı. Bu arada Çayırhan ve maden sahalarındaki işçilerin de görüşmelere ilişkin Ankara’dan gelecek haberi bekledikleri öğrenildi. İşçilerin gelecek habere göre bugün yeni eylem ve etkinliklerle bulanabileceğine dikkat çekiliyor.

BÜYÜK KIYAK!

Bu arada şartnamede ihaleyi alacak olan firmaya büyük ödeme kolaylığı sağlandığı da ortaya çıktı. Türkiye Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, “İhaleyi alacak olan firma peşin ödeme yapabileceği gibi isterse 72 ayda yani 6 yılda da ödemeyi yapabilecek. Yani gelirse bu yıl Hazine’ye 6’da 1 ödeme gelecek. Zaten 4 yılda santral ve sahalar kendi kendini amorti edecek. Maliye’nin buradan bir kazancı yok” dedi.