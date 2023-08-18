AKP'li Asım Balcı'dan ranta övgü!

Yayınlanma: 18.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 18.08.2023 - 03:00

AKP’li Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, sağlık hizmetlerine ilişkin iyileşmeyi “rant ve beton” üzerinden değerlendirdi.

Balcı, hasta garantili Etlik Şehir Hastanesi’nin açılmasıyla yıkılan Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yeniden inşasına ilişkin “Hastanemiz; daha modern, daha büyük ve daha güzel olacak şekilde yeniden inşa ediliyor” paylaşımı yaptı. Balcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya teşekkür etti.

(Muharrem Baytemür)

Balcı’nın sağlık hizmetini “beton” ve “rant” üzerinden değerlendirmesine tepki gösteren Ankara Tabip Odası (ATO) Başkanı Muharrem Baytemür, “Bu hastaneler çok eski yapılı değil. Avrupa’da bin yıllık hastaneler var. Bir geleneği ve tarihi yok ediyorlar” dedi.

Yurttaşların bu hastanelerden aldıkları hizmetten çok memnun olduklarını belirten Baytemür, “Yeni hastane muhtemelen bu memnuniyeti sağlamayacak. Hastane hizmeti sadece binayla ilgili bir konu değil. Oradaki oturmuş bir gelenek var. Daha büyük hastane daha iyi olmuyor” ifadelerini kullandı. Balcı’nın sağlıkçı olmadığının altını çizen Baytemür, “Belediye başkanı yapıyı görüyor sadece. Nüfus çok arttı. İnsanların kolay ulaşılır nitelikli hastaneye ihtiyacı var” diye konuştu.

(Kubilay Yalçınkaya)

‘SEÇİM RANTI’

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şube Başkanı Kubilay Yalçınkaya da “Bu hastanelerin yapımı en iyi ihtimalle 8 yıl sürecek. Belediye başkanının 8 yıl boyunca buradaki yoksul halkın ne yapacağını düşünmesi gerekiyor. Bu belediye halkın 8 yıl boyunca sürecek mağduriyetini üstleniyor mu?” dedi. Yalçınkaya, “Halka ‘yeniyi’ iyi bir şeymiş gibi sunuyorlar. Bu yeniden yapma olayı, halka değil müteahhide iyi bir şey. Seçim yaklaşırken yeni bina, yeni hastane üzerinden seçim rantı devşirmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Sağlığın propaganda aracı yapılmayacak bir hizmet olduğunun altını çizen Yalçınkaya, “Kendi bölgesinde Numune Hastanesi ve Yüksek İhtisas Hastanesi’nin kapatılmasına, yıllarca atıl halde bırakılmasın söz söylemeyen bir belediye başkanının sağlığa ilişkin iyileşmeyi de beton üzerinden değerlendirmesi normal” diye konuştu. Yalçınkaya, “Sağlıklı bir belediye başkanı, ilçesinde aynı anda yıkılan 2 hastaneye alkış tutmaz. ‘İki hastaneyi birden yıkmayın, tek tek restore edin. Halkımız zarar görmesin’ der” ifadelerini kullandı.