Partideki istifa depremine ilişkin AKP'den açıklama geldi

Yayınlanma: 16.08.2023 - 21:15

Güncelleme: 16.08.2023 - 21:15

Denizli ve ülke genelinde yaşanan istifalar hakkında bilgi veren AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, “Yerel seçimler noktasında Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çok detaylı bir çalışma yürütüyoruz. Hedefimiz tüm illerimiz, ilçelerimiz ve beldelerimizin Türkiye Yüzyılı’nda Ak Parti belediyeciliğiyle buluşmasıdır. Önümüzdeki yerel seçimlerde yeni bir başarı öyküsü yazmak istiyoruz. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için teşkilatlarımızdan aday olmak isteyen arkadaşlarımızın, MYK tarafından belirlenen son müracaat tarihi 24 Ağustos 2023’tür. Son müracaat tarihi 24 Ağustos olduğu için bu konuda niyetleri ve hedefleri olan arkadaşlarımız, ilçe başkanlarımız ve teşkilat mensuplarımız yavaş yavaş istifa etmeye başlamış olabilirler. Denizli’de de istifa etmiş olanlar, bu hedefle yapmış olabilirler. Sadece Denizli’de değil, tüm Türkiye genelinde istifalar var. İnşallah hayırlısı olur. Bu süreç bütün teşkilat mensupları için geçerli” diye konuştu.

Yılmaz, AKP’nin oylarında bir azalma olup olmadığı yönündeki soruya ise şöyle cevap verdi:

“AK Parti’nin oylarında her hangi bir düşme yok. Aksine Denizli’de de olduğu gibi bazı büyükşehirlerimizde bundan önceki durumla mukayese edildiğinde gayet iyi durumdayız. Bizim tespit ettiğimiz öyle bir problem yok. Ancak 85 milyonluk bir ülkeyiz. Her zaman güncelliğini devam ettirecek, kalkınmasını ve gelişmesini devam ettiren bir ülkede hem de dünyanın çok önemli bir coğrafyasında olan bir ülkede dönem dönem bazı sorunlar olabilir. Ama bu sorunlar güçlü bir siyasi hareket olan AK Parti sayesinde Allah’ın izniyle hep çözülecektir, çözümü vardır. Hiçbir sorun çözümsüz değildir. Yerel Yönetimler Başkanı olarak ben bugüne kadar oy düşüşü diye bir durumla karşı karşıya gelmedim.”



