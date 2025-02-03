AKP'li Asuman Erdoğan'ın paylaşım isyanı: 'Altına 'zıkkım yiyin' yazıyorlar'

Yayınlanma: 03.02.2025 - 08:17

Güncelleme: 03.02.2025 - 08:37

AKP'li milletvekili ve TBMM Kadına Şiddeti Araştırma Komisyonu Oturum Başkanı Asuman Erdoğan, BTK Başkan Yardımcısı Abdulkerim Gün'e dijital şiddet konusunda yakındı.

"'ZIKKIM YİYİN' ŞEKLİNDE ÇOK ACAYİP ŞEYLER"

Erdoğan, siyasetçiler olarak sürekli bir şekilde dijital şiddet yaşadıklarını ifade ederek şunları söyledi:

“Vekiller olarak dijital şiddet yaşıyoruz. Paylaşımlarımızın altına yazılan yorumlar; inanılmaz şiddet içerikli. Çok dertli olduğumuz bir konu. Şurada fotoğraf çektirelim, hemen altına ‘Zıkkım yiyin’ şeklinde başlayan çok acayip şeyler. Çok can sıkıcı. Bunlarla ilgili ne yapmak gerekiyor?”

"O KİŞİLERİ ENGELLEYİN"

BTK Başkan Yardımcısı Gün, AKP'li Erdoğan'a konu hakkında şu an için herhangi bir şey yapamadıklarını, vekillerin önce sakin olup ardından o kişileri engelleyerek ihbarda bulunulmasını dile getirdi:

"Bu konuda şu an bir yere gidemiyoruz maalesef. ‘İnternetyardim.org.tr’ ve Alo 141, biz günde üç binden fazla çağrı alıyoruz. Öncelikle sakin oluyoruz, asla karşılık vermiyoruz. Panik hâlindeki kişiye telkin yapıyoruz. Genellikle siber zorbalığın amacı karşılık vermenizi sağlamaya çalışmaktır. Kanıtları, hemen ekran görüntüsünü, mesajları saklayın. Size zorbalık yapanı, zorbalığı yaptığı sosyal ağı ve bunun gibi ilgili platformlardan engelleyin ve (o platforma) ihbar edin”