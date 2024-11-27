Site otoparkı gerginliği: Belediyeden açıklama

Yayınlanma: 27.11.2024 - 20:46

Güncelleme: 27.11.2024 - 20:46

İstanbul Bahçelievler’de 800 dairelik bir sitenin otoparkı iddiaya göre, belediye tarafından işletilmek istendi. Bunun üzerine sitede yaşayanlar tepki göstererek otoparkın önünde toplandı.

Araçların otoparktan çıkarılacağını öne süren grup ile belediye zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra arbedeye dönüştü. Kısa süreli arbedenin ardından taraflar olay yerinden ayrıldı.

Yaşanan gerginlik ile ilgili Bahçelievler Belediyesi’nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, 1 Kasım itibarıyla otopark işletme hakkının belediyeye geçtiği belirtilerek şöyle denildi:

“2019 yılında alınan mahkeme kararında, otoparkın Akdeniz İnşaat tarafından yapıldığı gerekçesiyle inşaat giderlerinin Bahçelievler Belediyesi’nden tahsil edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Ancak, kamu yararını gözeten bir çözümle, Bahçelievler Belediyesi ve Akdeniz İnşaat arasında imzalanan protokol kapsamında belediye, ecrimisil taleplerinden vazgeçmiş, Akdeniz İnşaat ise 5 yıl boyunca herhangi bir bedel talep etmeden, otoparkın toplu yapı sakinlerinin kullanımına sunulmasını kabul etmiştir. Bu süre sonunda, 01 Kasım 2024 tarihinden itibaren otoparkın işletme hakkı Bahçelievler Belediyesi’ne geçecek ve toplu yapı sakinleri abonman ücretlerini doğrudan belediyeye ödeyecektir."