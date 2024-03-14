AKP’li Bala Belediye Başkanı Buran, DEM Partililerin kendisine oy vereceğini söyledi: 'Sandığa gitmiyorlar. Görüştük. Bize verecekler'

AKP Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran’dan, yayın öncesi kendisine “DEM Parti’yi soralım mı” diyen sunucuya, “Onlar sandığa gitmiyorlar. Serbest bıraktılar biz görüştük Bala’dakilerle, bize verecekler” yanıtını verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.03.2024 - 20:59
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DEM Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi eş başkan adayı Öztürk Türkdoğan, DEM Parti olarak Ankara’da 27 ilçenin 24’ünde eş genel başkan adayları gösterdiklerini ancak Ankara’nın Yenimahalle, Polatlı ve Bala’da eş başkan adayı göstermediklerini açıklamıştı. 

DEM Parti’nin bu hareketiyle birlikte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın desteklendiği iddia edilmişti.

Ancak bugün KON TV canlı yayını öncesi program sunucusu ile konuşan AKP’nin Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran, DEM Partililerin kendisine oy vereceğini söyledi.

"BİZ GÖRÜŞTÜK BİZE VERECEKLER"

Buran, yayın öncesi kendisine “DEM Parti’yi soralım mı” diyen sunucuya, “Onlar sandığa gitmiyorlar. Serbest bıraktılar. Biz görüştük Bala’dakilerle bize verecekler” diye yanıt verdi.

 


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