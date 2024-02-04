AKP'li Başakşehir Belediyesi'nden 270 milyonluk dev satış! CHP'li Özbakır: Beton baronlarına teslim ettiler

Yayınlanma: 04.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 04.02.2024 - 03:00

Yerel seçime sayılı günler kala AKP’li belediyeler art arda tartışmalı uygulamalara imza atıyor. İktidara yakın isimlere verilen ihalelerle gündemden düşmeyen belediyeler arsa satışlarıyla da dikkat çekiyor.

Bunun son örneği de İstanbul AKP’li Başakşehir Belediyesi’nde görüldü. Belediye, taşınmaz satışı için dün Resmi Gazete’de üç ilan yayımladı. Belediye, Bahçeşehir (2. Kısım) Hoşdere Mahallesi’nde yer alan 513 ada 11-12-13-14 parseller için 72 milyon TL istedi. Yan yana bulunan bu arsaların çevresinde havuzlu villalar yer alıyor. Bahçeşehir (1. Kısım) Tatarcık Mahallesi’nde bulunan 132 ada 7 parseldeki hissesi için ise 76 milyon TL talep edildi.

Yine aynı mahallede bulunan 121 ada 7 parsel için ise 122 milyon TL istendi. Bu arsaların etrafında da villalar ve lüks konutlar yer alıyor. Belediye geçtiğimiz aylarda da arsa satışlarıyla gündeme gelmişti.

‘BETON BARONLARINA TESLİM’

Cumhuriyet’e konuşan CHP Başakşehir Belediye Meclis Üyesi Hayrettin Özbakır, belediyenin 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçim öncesi kaynak oluşturmak için arsa satışlarını hızlandırdığına vurgu yaptı.

Özbakır, “2024 bütçesi 5 milyar 400 milyon TL civarında. İstanbul’un ilçelerinin en büyük bütçelerinden birine sahip. Bu bütçenin de yüzde 40’ını arsa satışından karşılıyor. Geçen yılın bütçesinin de yüzde 50’ye yakını arsa satışından karşılanmıştı” dedi.

Söz konusu arsaların bulunduğu bölgedeki sorunlara dikkat çeken Özbakır, “Bölgede yapılaşma devam ediyor. Ancak altyapı ve üstyapısı yeni gelecek nüfusa uygun değil. Bölgeyi beton baronlarına teslim ettiler” ifadelerini kullandı.