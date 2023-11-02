AKP'li Başakşehir Belediyesi hukuk tanımıyor!

Yayınlanma: 02.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 02.11.2023 - 03:00

Kanal İstanbul güzergâhında bulunan Şahintepe Mahallesi’nde Başakkent A.Ş.’nin yetkisiz bir biçimde bölgedeki arsalar üzerinde kentsel dönüşüm çalışması yürütmesi geçen günlerde gündeme gelmişti.

Belediye şimdi ise 2020 yılında imar uygulamasına karşı açılan davada alınan yürütme durdurma kararına karşın bu kararı dinlemeyerek başka bir adada da kazı çalışmalarına başladı.

YETKİSİZ İNŞAAT VURGUSU

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Şahintepe Halk Meclisi hukukçularından Korkmaz Arslan, “2020 İmar Uygulaması ile birlikte mahallede arsası bulunan yurttaşların arazileri başka yerlere taşındı. Bu durum yurttaşların mağdur olmasına sebep oldu. Yüzlerce mahalleliyle birlikte bu kararı yargıya taşıdık. Bu davaların birçoğunda yürütmeyi durdurma kararı verildi. Hâlâ da yürütmeyi durdurma kararları geliyor” dedi.

Arslan, “Oluşan yeni parseller ve adalar üzerine Başakkent A.Ş. yetki aldı. Ancak mahkeme şu an şirketin çalışma yaptığı bir adada imar uygulamasının yürütmesini davacı parseli yönünden durdurdu. Başakkent A.Ş. zaten iptal edilmiş bir yetki ile inşaat çalışmalarına devam ederken şimdi de imar uygulamasının yürütmesi durduruldu. Yargılama süreci devam ediyor. Bu davada iptal kararı gelirse belediyenin şirketinin inşaa ettiği arsa yeniden arsa sahibine geçecek. Ancak şirket mahkemenin esas kararını beklemeden inşaatı durdurmadığı gibi inşaat çalışmasını hızlandırıyor” ifadesini kullandı.