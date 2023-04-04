AKP’li başkan Bülent Arınç'a özendi, kadın meclis üyesini böyle azarladı

Kocaeli'de Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, 'encümen sonuçlarında AKP’li Meclis Üyesi Ali Değirmenci’nin neden iki komisyona yazıldığını' soran CHP’li Meclis Üyesi Emine Özkar’ı “Hanımefendiye yakışacak şekilde orada öyle durun” diyerek azarladı. Özlü’nün o sözlerinin ardından Özkar ve SP’li Meclis Üyesi Nuray Savcı meclisi terk etti

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 20:02
AKP’li başkan Bülent Arınç'a özendi, kadın meclis üyesini böyle azarladı
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Kocaeli Barış Gazetesi'nden Merve Dişli'nin haberine göre, Başiskele Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı bugün gerçekleşti. Encümen ve komisyon üyelerinin belirlendiği meclis toplantısında CHP’li Meclis Üyesi Emine Özkar, AKP’li Ali Değirmenci’nin neden iki kere komisyona yazıldığını sordu.

“HANIMEFENDİYE YAKIŞACAK ŞEKİLDE…”

Bunun üzerine Özlü “Buranın konusu değil bu hanımefendi. Ayıptır günahtır. O yok bu yok ayak üstü konuşulmaz. Öyle gerek geldi öyle gördüm. Hani öyle bir kastımız yok muzurluk yapmanın anlamı da yok. Buranın konusu değil bu hanımefendi. Yapmayın lütfen bir hanımefendiye yakışacak şekilde orada öyle durun biz de ablamıza yakışacak şekilde cevap verelim.” diyerek Özkar'ı azarladı.

Özlü’nün bu tepkisi üzerine Özkar ile birlikte SP Meclis Üyesi Nuray Savcı toplantıyı terk etti.

"BİR KADIN OLARAK SUS" HATIRLATMASI

AKP'li Bülent Arınç, 2015 yılındaki konuşmasında HDP'li Nursel Aydoğan'a  "Hanımefendi sus, bir kadın olarak sus” demişti.


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