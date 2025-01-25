Konya'da 4 katlı binanın çökmesiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Yayınlanma: 25.01.2025 - 09:08

Güncelleme: 25.01.2025 - 09:13

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde dün saat 20.00 sıralarında henüz nedeni belirlenemeyen şekilde 4 katlı bina çöktü.

Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde binanın çökmesi üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Enkazda 5 kişinin kaldığı yönünde bilgiler bulunurken ekipler 3 kişiyle irtibat kurmayı başardı. Binada arama kurtarma çalışması başlatılırken saat 01.15 sularında ilk kurtarma gerçekleşti. Bundan yaklaşık 10 dakika sonra ikinci kişi de sağ çıkarıldı.

3 KİŞİNİN DE SAĞLIK DURUMU İYİ

Üçüncü kişi ise saat 03.30 sularında kurtarıldı. Kurtarılan üç kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Söz konusu yaralılara ilk müdahale enkaz altında yapılırken açılan koridordan çıkarılan yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

BAKAN YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'nın Selçuklu ilçesinde çöken 4 katlı binada arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Yerlikaya, olay yerine AFAD il müdürlüklerinden 99 personel ile 27 araç, itfaiyeden 120 personel ve Emniyet, 112 Sağlık ile Belediye ekipleri sevk edildiğini kaydetti.

Yerlikaya, dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bu akşam Konya Selçuklu ilçemiz Kılıçarslan Mahallesi'nde çöken binayla ilgili ihbar 112 Acil Çağrı Merkezine saat 20.05'te ulaşmış olup AFAD ve Belediye ekipleri 20.15'te bölgeye ulaşmıştır. Olay yerine İl AFAD Müdürlüklerimizden 99 personel 27 araç, İtfaiyeden 120 personel ile Emniyet, 112 Sağlık ve Belediye ekiplerimiz sevk edilmiştir.

Çöken binanın olduğu yere AFAD Başkanlık'tan Mobil Koordinasyon Tırı; Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Adana, Burdur ve Amasya AFAD İl Müdürlüklerinden ekipler sevk edilmiştir. Arama kurtarma çalışmalarımız devam etmektedir."

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Son olarak, Konya'da dün 4 katlı binanın yıkılmasıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ''24.01.2025 tarihinde Konya ili Selçuklu ilçesinde 4 katlı bir binanın çökmesi olayı ile ilgili sorumluluğu olduğu iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alınmıştır. Uzman bilirkişi heyeti ile birlikte Cumhuriyet savcıları eşliğinde olay yerinde detaylı inceleme ve araştırma işlemleri devam etmektedir. Olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmektedir'' denildi.