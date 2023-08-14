AKP'li başkan görevden 'affını istedi'

AKP Kütahya Domaniç İlçe Başkanı Ahmet Özoğul'un 'affını isteyerek' görevinden istifa ettiği bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.08.2023 - 14:50
AKP'li başkan görevden 'affını istedi'
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Kütahya'da, Domaniç AKP İlçe Başkanı Ahmet Özoğul'un 'affını isteyerek' görevinden istifa ettiği duyuruldu. 

AÇIKLAMA GELDİ

AKP Kütahya İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "AK Parti Domaniç İlçe Başkanımız Ahmet Özoğul, görevinden affını isteyerek ilçe başkanlığı görevinden ayrılmıştır. Değerli başkanımıza Domaniç ilçemiz ve teşkilatımız adına gerçekleştirmiş olduğu özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz" denildi.


AKP Kütahya

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