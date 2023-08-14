Rize’de AKP'li 5 ilçe başkanı istifa etti

Yayınlanma: 14.08.2023 - 12:20

Güncelleme: 14.08.2023 - 12:21

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşmesi beklenen Mahalli ve İdari Seçimler öncesi siyasi partilerde heyecan başladı.

AKP’de 5 ilçe başkanı bugün İl Başkanlığı binasına gelerek belediye başkanı aday adayı olmak üzere istifalarını sundu.

Çayeli İlçe Başkanı İshak Karahan, Çamlıhemşin İlçe Başkanı Ömer Altun, Derepazarı İlçe Başkanı Erkan Köse, Fındıklı İlçe Başkanı İsmail Fethi Velioğlu ve Pazar İlçe Başkanı Adem Yıldız AK Parti Rize İl Teşkilat Başkanı Reyhan Bekar Mataracı’ya istifalarını sunarak 2024 seçimleri için ilçelerinde belediye başkanı aday adayı oldu.