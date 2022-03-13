AKP'li başkandan 'Komünist Başkan' açıklaması: Hakkı, hukuku bilen adamlar...

13 Mart 2022 Pazar, 13:22

AKP'li Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu televizyon kanalında ilginç açıklamalarda bulundu.

Yalçınkaya, program sunucusunun belediyenin tarımla ilgili projelere ilişkin “Tunceli benzeri projeler mi uyguluyorsunuz?” sorusu üzerine Tunceli’ye gittiğini ve Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’yla görüştüğünü ifade etti.

Maçoğlu'na görüşmede "Ya çıkar senin şu modelini belki bize bir faydası olur" dediğini söyleyen Yalçınkaya, "Çıkardı adam. Şimdi adam nohutu vermiş, mazotu vermiş.,5 dönümde nohut ekecek, hasatta geri getirecek. Şimdi bu model burada işlemez kardeşim" dedi.

Yalçınkaya, Tunceli'de uygulanan modelin Şanlıurfa'da tutmayacağına dair iddiasını bölge halkının dini inancına dayandırdı. "Alevi inancı çok sağlam bir inanç. Yani, hakkı, hukuku bilen adamlar" diyen Yalçınkaya, "Adam biliyor 5 dönüm nohut ekecek. Gitti, beş dönümün nohutunu aldı, mazotunu aldı getirip veriyor, başkan da pazarlıyor. Parasını veriyor, karını veriyor. Şimdi ben versem ne mazotu alabilirim ne nohutu alabilirim. ‘Ne olmuş baba yani bize 5 kilo nohut verdin diye başımıza her gün kakirsin’ derler. Bu Tunceli modeli burada olmaz. Biz kendimize göre model bulmalıyız. Gittim, inceledim yani her şeyi" ifadelerini kullandı.