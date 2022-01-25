Patronlar konutlarda da kesinti istedi, komünistlerden uyarı geldi
Enerji kesintileri üzerine bakanlarla görüşen patron örgütü temsilcileri konutlarda da kesintiye gidilmesi talebinde bulundu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank, sanayide enerji arzı konusunda yaşanan kriz üzerine pazar günü OSB temsilcileri ve sanayi patronlarıyla çevrimiçi toplantı,yaptı.
Gazetemiz Cumhuriyet'in ulaştığı toplantı tutanaklarına göre iş insanları konuşmalarında bakanlara “kesintilerin iflaslara yol açabileceği” uyarısında bulundu. İşveren örgütü başkanlarının da aralarında olduğu bazı patronlar ise kesintilerin yalnız sanayide değil konutlarda da uygulanmasını talep etti.
Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, "Özellikle cam, porselen, seramik, alüminyum sektörlerinde enerjinin kesilmemesi çok önemli. Ama biz sanayicileri çok zorluyor. O yüzden ben de, konutlarda kademeli kesinti yapılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.
Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir de "Bu yükün sadece sanayicilere değil, konutlara da yansıtılması görüşüne katılıyorum. Sanayicilerin ciddi üretim hedefleri var ve bu hedeflerden sapamayız. Sanayicilerde ve konutlarda kademeli kesinti, bu süreci daha sağlıklı atlatmamızı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.
"BEDELİNİ ÖDETİRİZ"
Tutanakların açığa çıkması üzerine Türkiye Komünist Partisi bir açıklama yaptı. Elektrik ve doğalgazdaki krizin tamamen piyasa ekonomisinden ve özelleştirmelerden kaynaklandığına işaret edilen açıklamada "Enerji üretim ve dağıtımı büyük şirketlerin eline bırakılmış, plansızlık ve kâr hırsı yüzünden ülke enerjide hem dışa bağımlı hem çaresiz hâle getirilmiştir" denildi.
TKP açıklamasında "Bu kış günü halkı zaten fahiş fiyatlarla satılan elektrik ve doğalgazdan tamamen mahrum etmeye kalkana bunun bedelini ödetiriz" vurgusu yapıldı.
Video Haberler
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
- Polis esnafı tekme tokat dövdü!
- Kaldırımda yürürken üzerine kar kütlesi düştü
- A101 işçisi anlattı: 'Tasarruf' deyip, böyle zulmettiler
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
- Emin Çapa canlı yayında isyan etti
En Çok Okunan Haberler
- HDP'li Güzel hakkında yeni gelişme
- Ümraniye'de feci patlama: 3 katlı binada yangın çıktı!
- Pazarcı esnafı siftah yapmadan tezgah kapatıyor
- Samsun Belediyesi hakkında suç duyurusu
- Şafak Sezer: Kendimi hastaneye atacağım
- 'Hakaretten ceza alınırken 25 kişi göz göre göre öldü'
- Saros Körfezi'nde katliama onay
- Aydın'da karla mücadele: Ekipler seferber oldu
- Öğretmeni tarafından darbedilmişti ifadesi ortaya çıktı
- Yıldız Tilbe vasiyetini açıkladı