Patronlar konutlarda da kesinti istedi, komünistlerden uyarı geldi

25 Ocak 2022 Salı, 13:50

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank, sanayide enerji arzı konusunda yaşanan kriz üzerine pazar günü OSB temsilcileri ve sanayi patronlarıyla çevrimiçi toplantı,yaptı.

Gazetemiz Cumhuriyet'in ulaştığı toplantı tutanaklarına göre iş insanları konuşmalarında bakanlara “kesintilerin iflaslara yol açabileceği” uyarısında bulundu. İşveren örgütü başkanlarının da aralarında olduğu bazı patronlar ise kesintilerin yalnız sanayide değil konutlarda da uygulanmasını talep etti.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, "Özellikle cam, porselen, seramik, alüminyum sektörlerinde enerjinin kesilmemesi çok önemli. Ama biz sanayicileri çok zorluyor. O yüzden ben de, konutlarda kademeli kesinti yapılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir de "Bu yükün sadece sanayicilere değil, konutlara da yansıtılması görüşüne katılıyorum. Sanayicilerin ciddi üretim hedefleri var ve bu hedeflerden sapamayız. Sanayicilerde ve konutlarda kademeli kesinti, bu süreci daha sağlıklı atlatmamızı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

"BEDELİNİ ÖDETİRİZ"

Tutanakların açığa çıkması üzerine Türkiye Komünist Partisi bir açıklama yaptı. Elektrik ve doğalgazdaki krizin tamamen piyasa ekonomisinden ve özelleştirmelerden kaynaklandığına işaret edilen açıklamada "Enerji üretim ve dağıtımı büyük şirketlerin eline bırakılmış, plansızlık ve kâr hırsı yüzünden ülke enerjide hem dışa bağımlı hem çaresiz hâle getirilmiştir" denildi.

TKP açıklamasında "Bu kış günü halkı zaten fahiş fiyatlarla satılan elektrik ve doğalgazdan tamamen mahrum etmeye kalkana bunun bedelini ödetiriz" vurgusu yapıldı.