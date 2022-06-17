AKP'li başkanların kardeşlerini atadılar
Şanlıurfa’da AKP İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı’nın kardeşi Mustafa Kırıkçı, Gençlik ve Spor Müdür Yardımcısı, Teşkilat Başkanı Süleyman Elgün’ün kardeşi Mustafa Elgün ise Bozova Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü olarak atandı.
AKP Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı'nın Gençlik ve Spor Müdürlüğü Karaköprü Gençlik Merkezi'nde görev yapan kardeşi Mustafa Kırıkçı, Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı olarak yeni görevine başladı.
Sözcü'den Ahmet Kaya'nın haberine göre; AKP Şanlıurfa Teşkilat Başkanı Süleyman Elgün'ün bir kamu kurumunda uzman olarak görev yapan kardeşi Mustafa Elgün ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bozova Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü görevine terfi ettirildi. Elgün de Kırıkçı gibi yeni görevine başladı. Söz konusu kararlar tepki çekti.
CHP İL BAŞKANI'NDAN TEPKİ
CHP Şanlıurfa İl Başkanı Ferhat Karadağ, atamalarla ilgili şunları söyledi:
“Maalesef AKP'nin tarzı bu. Ama Şanlıurfa'nın bu konuda bahtı biraz daha kara. Çünkü, bilime, liyakate dayalı hiçbir atama yapılmıyor.
Yerel bürokrasi de maalesef, ahbap-çavuş, hısım-akraba esaslarıyla yönetiliyor. İnşallah CHP iktidarında tüm Türkiye olduğu gibi Şanlıurfa da liyakatli bürokratların görev yaptığı, koltukları doldurdukları bir kent olacak.”
Video Haberler
- '260 ton radyoaktif atık İstanbul'a getirildi'
- Kurbanlık inekler market reyonlarını gezdi
- Oğluyla tartışıp, etrafa saldırdı!
- Adayı duyurma şartını açıkladı
- Kayseri’de 2 paraşütçü havada çarpıştı
- Gece denize giren genç, boğulma tehlikesi geçirdi
- İşten çıkıp eve geldi, kocasını öldürülmüş halde buldu
- Taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
- Otomobil dereye uçtu; 3 kişi yüzerek karaya çıktı!
- 'Siyasetçi gitmesini de bilmek zorunda'
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye için çarpıcı senaryo
- Alman şirketten Saray'a ihtar
- Trafikteki kavga çaycıda bitti
- Erdoğan’ın katılacağı tören için seferberlik
- 'Kral çıplak demenin zamanıdır'
- İstifanın arkasından Nureddin Nebati çıktı
- Erdoğan'a 'çürük' yanıtı
- 'Merkez'in dolar tahmini zirvede
- 00.00'dan itibaren litresi 30 lirayı geçiyor
- Bakanlık önünde ikinci protesto