AKP'li başkanların kardeşlerini atadılar

17 Haziran 2022 Cuma, 11:09

AKP Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı'nın Gençlik ve Spor Müdürlüğü Karaköprü Gençlik Merkezi'nde görev yapan kardeşi Mustafa Kırıkçı, Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı olarak yeni görevine başladı.

Sözcü'den Ahmet Kaya'nın haberine göre; AKP Şanlıurfa Teşkilat Başkanı Süleyman Elgün'ün bir kamu kurumunda uzman olarak görev yapan kardeşi Mustafa Elgün ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bozova Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü görevine terfi ettirildi. Elgün de Kırıkçı gibi yeni görevine başladı. Söz konusu kararlar tepki çekti.

CHP İL BAŞKANI'NDAN TEPKİ

CHP Şanlıurfa İl Başkanı Ferhat Karadağ, atamalarla ilgili şunları söyledi:

“Maalesef AKP'nin tarzı bu. Ama Şanlıurfa'nın bu konuda bahtı biraz daha kara. Çünkü, bilime, liyakate dayalı hiçbir atama yapılmıyor.

Yerel bürokrasi de maalesef, ahbap-çavuş, hısım-akraba esaslarıyla yönetiliyor. İnşallah CHP iktidarında tüm Türkiye olduğu gibi Şanlıurfa da liyakatli bürokratların görev yaptığı, koltukları doldurdukları bir kent olacak.”