AKP'li Başkanvekili usulsüzlükleri anlattı: Seçmenlerimden ve gençlerden özür dilerim

05 Ağustos 2022 Cuma, 08:13

Batman’da Hasankeyf Belediyesi Başkanvekili Abdullah Tarhan zehir zemberek sözlerle AKP'den istifa etti. Yüzlerce Hasankeyfli genç işsiz gezerken, AKP'lilerin yakınlarının usulsüz bir şekilde işe yerleştirildiğini iddia eden Tarhan özür diledi.

“DIŞARIDAN İNSANLAR GETİRİYORLAR”

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre, Hasankeyf'te birçok gencin işsiz olduğunu ve bundan dolayı farklı illere gitmek zorunda kaldıklarını belirten Tarhan, şöyle konuştu:

"Biz eski Hasankeyf'ten yeni bir yerleşime girdik, yeni bir ilçe olduk ancak yeni olan bu ilçede Hasankeyfli hiçbir vatandaşın bir karış toprağı yok. Buradaki bütün gençler işsiz güçsüz. Marmaris'e çalışmaya giden yüzlerce Hasankeyfli gençler var.

Hasankeyf'te devlet hastanesine eleman alımı dışarıdan yapıyorlar, müze müdürlüğüne dışarıdan eleman getiriyorlar, gençlik ve spor il müdürlüğüne alımlarda dahi dışarıdan insanlar getiriyorlar.

“ARTIK BU DURUMA DAYANAMADIM”

PTT'ye eleman alınıyor, kendi akrabalarını sokuyorlar. İlçe başkanı ve belediye başkanı tüm kurumlardaki kadrolara, “kardeşim”, “amcaoğlum”, “yeğenim” diyerek işe koyuyorlardı.

Ben 49 yıllık belediyeciyim ve artık bu duruma dayanamadım. Vatandaşlarımın daima yanındayım. Hiçbir zaman “Ailemden bu, şu alınsın” demiyorum, ben istiyorum ki ihtiyacı olanlar işe girsin.

Bu yaşanılan durumu milletvekiline, il başkanına, ilçe başkanına ve belediye başkanına, il koordinatörüne ve bölge koordinatörüne söyledim ama oralı olmadılar.

İl teşkilat başkanım aradı beni, “Bu konulardan ben de rahatsızım, niye bana gelmedin?” dedi.

“İLÇE BAŞKANININ İKİ YEĞENİ PTT’DE ÇALIŞIYOR”

İstifası öncesinde il başkanıyla görüşmek istediğini ancak geri dönüş yapmaması sonrasında istifasını açıkladığını belirten Abdullah Tarhan, şöyle devam etti:

İl başkanım da “3-4 gün sabret” dedi. Dün gittim, telefonla aradım ama 3-4 saat beklememe rağmen geri dönmedi. İkazlarımın dikkate alınmaması sonrasında yazılı istifamı verdim.

Bundan sonra vatandaşlarımın ve gençlerimin yanındayım şimdi daha rahatım. Lakin meclis üyeliğinden istifa etmedim, yapılan usulsüz işe alımlarla her zaman mücadele edeceğim ve bunları konuşmaya devam edeceğim.

AK Parti İlçe Başkanı’nın iki kardeşi PTT'de çalışıyor, belediye başkanı bir yeğenini koydu, o iki sene çalıştı başka yere tahinini çıkardı ve başka bir yeğenini yine PTT'ye koydu.

Ben üç dönemdir meclis üyesiyim ve üç dönemdir burada AK Parti'ye kazandıran benim. Bu geç kalınmış bir istifadır. Sabrettim, olmadı. Seçmenlerimden ve gençlerden özür dilerim"